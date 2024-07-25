В Петербурге за первое полугодие выросла доля квартир, купленных без ипотеки, — до 20%

Одновременно с ростом количества ипотечных сделок в первом полугодии 2024 года росло и число договоров долевого участия, подписанных без привлечения кредитов. В Петербурге с января по июнь было заключено 4063 такие сделки, что на 75% больше показателей прошлого года, подсчитали аналитики GloraX. При этом доля таких продаж в общей структуре достигла 20%.

Количество ипотечных сделок при этом за 6 месяцев 2024 года в Санкт-Петербурге выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, несмотря на снижение доли ипотечных продаж на 6 п.п., она остается высокой и составляет 80%. Как отмечают аналитики, если сравнивать не с первым, а со вторым полугодием 2023 года, то картина несколько иная: вторая половина прошлого года была на 77% успешнее по числу ипотечных сделок, а вот ДДУ без ипотеки было на 14% меньше, чем в январе — июне 2024 года.