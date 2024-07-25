В Петербурге за первое полугодие выросла доля квартир, купленных без ипотеки, — до 20%

Одновременно с ростом количества ипотечных сделок в первом полугодии 2024 года росло и число договоров долевого участия, подписанных без привлечения кредитов. В Петербурге с января по июнь было заключено 4063 такие сделки, что на 75% больше показателей прошлого года, подсчитали аналитики GloraX. При этом доля таких продаж в общей структуре достигла 20%.
Количество ипотечных сделок при этом за 6 месяцев 2024 года в Санкт-Петербурге выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, несмотря на снижение доли ипотечных продаж на 6 п.п., она остается высокой и составляет 80%. Как отмечают аналитики, если сравнивать не с первым, а со вторым полугодием 2023 года, то картина несколько иная: вторая половина прошлого года была на 77% успешнее по числу ипотечных сделок, а вот ДДУ без ипотеки было на 14% меньше, чем в январе — июне 2024 года.
В Москве ситуация по сравнению с январем — июнем 2023 года практически аналогичные, говорят в Glorax. Так, за 6 месяцев количество ипотечных сделок на первичном рынке столичного жилья выросло на 3%, а их доля в общей структуре продаж сократилась на 2 п. п. Всего в январе — июне было куплено 72% квартир в кредит. Количество ДДУ без ипотеки в Москве (в старых границах) в первом полугодии 2024 года составило 7565, что на 13%, чем в аналогичном периоде прошлого года. Для сравнения: во втором полугодии 2023 года ипотеку в Москве взяли на 69% больше, чем в первой половине 2024 года, а ДДУ без ипотеки было на 13% больше.
Аналитики GloraX связывают волнообразную динамику спроса и снижение доли ипотечных сделок в структуре продаж в 2024 году с ужесточением лимита по льготной ипотеке в декабре 2023 года, когда сумма кредита для столичных регионов была уменьшена вдвое, до 6 млн рублей, а размер первоначального взноса повышен до 30%. Кроме того, застройщики стали более активно развивать альтернативные программы: рассрочки и трейд-ин. При этом за счет более низких цен льготная ипотека в Петербурге была все-таки более доступна, чем в Москве, чем и объясняется более высокая доля ипотечных сделок.
«После корректировки программы льготной ипотеки и снижения лимита кредита до 6 млн рублей она стала применяться преимущественно для покупки студий и однокомнатных квартир, подходящих по бюджету под новые параметры, — прокомментировал Сергей Гусев, директор департамента аналитики и ценообразования GloraX. — Для приобретения же более дорогих лотов петербуржцы чаще стали пользоваться рассрочками и другими механизмами, поэтому количество сделок без привлечения ипотеки стало расти, а доля ипотечных сделок в структуре продаж начала постепенно уменьшаться. Мы наверняка увидим усиление этого тренда после 1 июля 2024 года».