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    Петербуржцы пожаловались на сбой в работе электросамокатов. Кикшеринги ответили, что все штатно

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    В Петербурге 25 июля у станции метро «Ломоносовская» скопилось большое количество электросамокатов. Читательница «Фонтанки» сообщила, что клиенты пытались оставить самокаты и завершить поездку, однако приложение якобы не давало им этого сделать. «Фонтанка» обратилась в сервисы кикшеринга, и оказалось, что никаких сбоев в их работе зафиксировано не было.

    Читательница отметила, что в районе 12 часов сервис не давал ей припарковать самокат. Такая же проблема, по ее словам, наблюдалась еще у нескольких человек около метро.

    читательница «Фонтанки» Екатерина

    Сервисы аренды электросамокатов Whoosh и «МТС Юрент» ответили, что их приложения работают штатно и никаких проблем нет. В пресс-службе «Яндекс.Go» также заверили, что сбоев у них не наблюдалось.

    «Самокаты, которые были припаркованы неправильно, сразу же расставили скауты сервиса, которые работают в этой локации. Это стандартный процесс по наведению порядка у входов и выходов в станции метро», — уточнили в сервисе.

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    По данным мониторингового сервиса Downdetector, в течение дня в Петербурге фиксируются сбои в работе приложений Discord, Сбербанка, МТС. Также проблемы наблюдаются в работе сервиса Росбанк. У «Яндекс.Go» сбои не фиксировались, есть лишь несколько жалоб. Такая же картина и у «МТС Юрент» — массовых проблем нет.

    25 июля в Петербурге была репетиция Главного военно-морского парада.

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