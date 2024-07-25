Петербуржцы пожаловались на сбой в работе электросамокатов. Кикшеринги ответили, что все штатно

В Петербурге 25 июля у станции метро «Ломоносовская» скопилось большое количество электросамокатов. Читательница «Фонтанки» сообщила, что клиенты пытались оставить самокаты и завершить поездку, однако приложение якобы не давало им этого сделать. «Фонтанка» обратилась в сервисы кикшеринга, и оказалось, что никаких сбоев в их работе зафиксировано не было.

Читательница отметила, что в районе 12 часов сервис не давал ей припарковать самокат. Такая же проблема, по ее словам, наблюдалась еще у нескольких человек около метро.