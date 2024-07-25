Коллективный отдых: 33 компании выставят корпоративные команды на Фонтанка SUP в этом году

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сапсерфинг — популярное увлечение не только для одиночек, но и для больших компаний. В этом году 33 корпоративные команды, включая команду «Фонтанки» выйдут на воду 3 августа во время фестиваля Фонтанка SUP. Самая оригинальная из них получит приз от организаторов в номинации «Корпоративный экипаж».



И уже сейчас понятно, что выбрать будет непросто — посудите сами, около 2000 человек, сплоченных корпоративным духом и общей идеей. Многие команды принимают участие уже не в первый раз, а кто-то — и вовсе не пропускает ни одного фестиваля с самого начала, новые участники тоже весьма бодры и настроены максимально творчески и креативно. Давайте посмотрим, как команды готовятся к фестивалю и в каком составе они выйдут на воду.



Холдинг Setl Group — официальный командный партнер фестиваля — уже в пятый раз принимает участие в фестивале. В этом году в корпоративной команде 485 сотрудников — все они, взяв с собой хорошее настроение, воду и питательные батончики отправятся покорять водную гладь рек и каналов в созданной специально для SUP-фестиваля форме.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«В этом году холдингу Setl Group исполнилось 30 лет, и юбилейный логотип будет красоваться на ярких красно-белых футболках в спортивном стиле, кепках и банданах, — рассказали в компании. — Стартуем мы единой командой, постараемся не отставать друг от друга и прийти на финиш первыми. Многие наши коллеги, поучаствовав впервые в фестивале, теперь стали его постоянными участниками и с нетерпением ждут начала заплыва».



«Газпром нефть» — титульный партнер фестиваля Фонтанка SUP — соберет на сапах одну из самых многочисленных команд: более 100 участников в ярких образах и оранжевых цветах. Вместе с сотрудниками компании плывут студенты колледжей и вузов, которые на фестивале могут пообщаться с учеными и инженерами, узнать о вакансиях, договориться о практике и стажировке. «Развитие таких форматов помогает «Газпром нефти» привлекать на работу все больше молодежи и два года подряд удерживать лидерство в рейтингах лучших работодателей страны», — объяснили в компании.

Фото: предоставлено пресс-службой компании «Газпром нефть» Поделиться Поделиться





Кстати, команда «Газпром нефти» — отличный пример того, как сапсёрфинг объединяет людей. Ее участник Григорий Лифанов поделился с «Фонтанкой» историей знакомства со своей будущей женой: «В летний период она работала инструктором и организовывала катания на сапах для новичков в Лахтинском разливе. У нас были заплывы по реке Оредеж и озерам Ленинградской области. В общем, так мы и доплыли до ЗАГСа».



Фото: предоставлено пресс-службой компании «Газпром нефть» Поделиться Поделиться





Мы рады представить и новые команды, впервые принимающие участие в фестивале Фонтанка SUP. Среди них — команда нашего генерального партнера Мегамаркета, из 50 человек — часть сотрудников, кстати, попробует свои силы и в утренней гонке Фонтанка CUP.



Команда Альфа-Банка — стратегического партнера фестиваля — также впервые участвует в фестивале Фонтанка SUP и с воодушевлением ждет его. Всего в команде 50 сотрудников, которые будут одеты в фирменный мерч Альфы. «Мы долго думали над образом и решили — умные и свободные — наш выбор. Ведь участникам заплыва должно быть прежде всего комфортно!», — говорят в Альфа-Банке.



Команда Альфа-Банка хоть и принимает участие в фестивале в первый раз, но настроена решительно: «Честно говоря, нас особо не нужно морально настраивать. Мы любим активные мероприятия, которые дают новые эмоции и впечатления, позволяют попробовать что-то, чего раньше мы никогда не делали. Атмосфера в коллективе настолько бодрит, что после работы нет цели поскорее бежать домой отдыхать, а скорее, наоборот, хочется выплеснуть энергию, подвигаться и с пользой провести время».



С каждым разом все интереснее Главный долгожитель Фонтанка SUP — команда компании VICTORIA STENOVA, официального партнера фестиваля. Она участвует все восемь лет — с самого первого заплыва.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Всего на один заплыв меньше у команды Группы «Эталон» — она принимает участие в Фестивале уже седьмой раз. В этом году в команде более 120 сотрудников. «Это один из любимых спортивных праздников сотрудников Группы «Эталон». — говорят в компании. — Фестиваль фактически стал неотъемлемой частью корпоративной культуры компании. Заявки на участие в празднике поступают фактически сразу после наступления нового года, а мы с удовольствием подтверждаем участие сотрудников в мероприятии. Это прекрасный тимбилдинг, укрепляющий взаимоотношения и командный дух, а еще это увлекательное и веселое путешествие по рекам и каналам прекрасного города».



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Команда Банка «Санкт-Петербург» в четвертый раз принимает участие в карнавальном заплыве Фонтанка-SUP, и в этом году количество участников составило 120 человек. Банкиры выступят в яркой форме с корпоративной символикой, подчеркнув свою приверженность к фирменной эстетике. «Команда ждала фестиваля целый год и намерена выступить с большим воодушевлением и энергией, стараясь не только преодолеть дистанцию, но и подарить зрителям и участникам ощущение праздника», — прокомментировали в банке.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Команда телеканала ТНТ — официального телепартнера Фонтанка SUP — не первый раз участвует в фестивале. Но ведущие шоу «Утро.ТНТ» впервые в этом году будут переплывать все реки и каналы: каждый день с экрана телевизора они заряжают бодростью и позитивом своих зрителей. Однако 3 августа всех телезрителей ждет особенное утро, ведь начнется оно в Петербурге, где ведущие вместе с участниками фестиваля, окажутся на одной волне! «Заряжаемся с 6:00 до 8:00 в эфире ТНТ и встречаемся на фестивале!» — говорят участники команды, среди которых четверо ведущих телеканала и четверо спортсменов.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В третий раз выставит команду холдинг «РСТИ» — среди 35 участников как новички, так и настоящие профессионалы сапбординга.

Попробовав один раз, компании почти всегда возвращаются, чтобы снова принять участие в фестивале корпоративной командой.

Например, команда торговой сети «ДИКСИ» — генерального партнера кубка по сапсерфингу Фонтанка CUP — выйдет во второй раз на трассу фестиваля в составе 120 человек.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Так, в прошлом году, когда СК «Капитал-полис» впервые принимала участие в фестивале Фонтанка SUP, большинство участников команды встали на сап-борды первый раз в своей жизни. «Настолько впечатлившись информацией о масштабе заплыва, о его яркой карнавальной составляющей, коллеги с воодушевлением проходили инструктаж, надевали спасжилеты и дружно отправились покорять воды рек и каналов нашего любимого города. У всех остались яркие и позитивные впечатления, поэтому было решено заявляться командой и в этом году», — рассказали в компании. Также фото и видео с заплыва были показаны всему коллективу «Капитал-полис» и желающих присоединиться к карнавальному заплыву стало больше — в этом году на старт выходит 13 человек.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Второй раз на фестивале и команда «Группы ЛСР», которая в этом году состоит из 50 человек. «Спортивное направление — самое любимое для сотрудников «Группы ЛСР», — говорят в компании. — Ежегодно в спортивных мероприятиях принимает участия более 400 сотрудников Мы бегаем, плавает, крутим педали, стреляем, играем в футбол, гребем и прочая. В прошлом году наши сотрудники освоили сапы, и теперь не представляют себе лета без этого».

Команда «Огни Залива» представляет группу компаний «БФА-Девелопмент» и участвует в фестивале второй год подряд. «В состав команды из 30 человек входят настоящие профессионалы, которые делают большое дело для Петербурга — строят современные комфортные жилые кварталы, участвуют в реставрации уникального наследия города и строительстве важных объектов культуры и социальной инфраструктуры», — говорят в «БФА-Девелопмент»,



Среди участников, которые не первый раз принимают участие в Фонтанка SUP также команда официального радиопартнера фестиваля радиостанции «Европа Плюс», принтерии «Ямайка», Luckroute, российского бренда сап-досок SUPFORFUN. Ну и, конечно, команда организаторов фестиваля — городского портала «Фонтанка.ру» обязательно проплывет всю дистанцию.

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Новички — на старт Среди новичков есть люди с достаточно серьезной подготовкой. В этом году гребной клуб «Причал’Ю» стал официальной тренировочной базой фестиваля. И, конечно, здесь тренируются и участники команды «Главстрой Санкт-Петербург». 30 участников выйдут на старт от компании — и эту команду спортсменов-строителей сложно будет не заметить на водной трассе. «Специально для нашей команды были разработаны лонгсливы в цветах экорайона «Юнтолово» и белые строительные каски. Коллаборация с нашим флагманским проектом была выбрана неслучайно, ведь именно здесь у петербуржцев есть возможность приобщиться к водным видам спорта в гребном клубе «Причал’Ю». — рассказали в компании. Маршрут команда проплывет не только индивидуальных сапах, но и на сапах-четверках.

«Такие мероприятия для нашей компании — это возможность ближе познакомиться с коллегами, почувствовать себя частью большой команды, зарядиться положительными эмоциями и получить новые впечатлениями»

Впервые в этом году поддерживает фестиваль и принимает участие в заплыве команда бьюти-бренда Avon. Почти 50 человек, сотрудников компании и представителей бренда со всей страны, будут проверять свое равновесие на водной глади Фонтанки. Капитан команды Avon подчеркнул: «Мы столько раз, удерживали равновесие на бизнес-волнах, что и в этот раз дружно справимся. Следите за нашей яркой командой!» Корпоративный цвет Avon — ярко-розовый, цвет уверенного и зрелого лидерства, а еще и живой и энергичный. Так что команда действительно будет выделяться.

Еще один партнер фестиваля — компания «Теремок» — представит на Фонтанка SUP команду из 50 человек. Команда «Теремок» всегда за спорт, ведь чтобы раскручивать блины для гостей, нужно быть в хорошей форме», — говорят в компании. — Спортивные увлечения сотрудников включают в себя бег, йогу, футбол, волейбол, бадминтон, танцы. Мы проводим собственный чемпионат по футболу, а также собираем целые команды на беговые марафоны». Самое примечательное, что почти все подобные инициативы исходят от самих работников, а компания их просто в этом поддерживает».



На ярких брендированных сапах впервые примет участие в заплыве 3 августа и команда Купера — сервиса доставки продуктов и еды из магазинов и ресторанов, а также товаров для любого повода, от нового купальника до солнцезащитного крема.

65 участников команды «РосДорБанка» тоже впервые прочувствуют, что такое Фонтанка-SUP, и ждут дня заплыва — Команда выступит в брендированной одежде, все — в ожидании большого праздника и сплочения командного духа. В команде представители сразу трех регионов присутствия банка: помимо Петербурга это Москва и Краснодар, откуда сотрудники специально приехали в северную столицу для участия в фестивале.

Среди новичков фестиваля — есть и профессиональные спортсмены. Например, команда участников проекта RC sport, который развивается на площадке IT-компании RC GROUP и продвигает здоровый образ жизни для офисных сотрудников. На сап-фестивале команду представляют бывшие и действующие спортсмены, покорившие множество пьедесталов, — Карина Патрушева, Анна Иванова, Нина Абросова, Владислав Звягинцев. Анна Иванова, например, одна из участниц экстремального шоу «Титаны» на ТНТ, а Владислав Звягинцев — дипломированный тренер, мастер спорта по пауэрспорту, КМС по военному четырехборью, а также дипломированный нутрициолог. Карина Патрушева — руководитель проекта RC sport — занимается боксом, водно-моторным и конным спортом. Нина Абросова — чемпионка мира по профессиональному боксу, являлась самой титулованной спортсменкой во французском боксе в России. Теперь они покажут себя и на водной глади рек и каналов Петербурга.



В первый раз принимают участие в карнавале также команды ФСК, Группы Аквилон, компании ГЕРОФАРМ, команда ББР Банка «Бобры Добры», сети гипермаркетов «О’КЕЙ», бренда «Семечки Джинн», компании БАРЬЕР и компании Ингосстрах. Надеемся, что после фестиваля им захочется поделиться с нами своими впечатлениями о заплыве.

Всегда со спортом Спорт — одно из самых популярных направлений тимбилдинга. И Фонтанка SUP отлично вписывается в общую концепцию активного и здорового образа жизни компаний, которые участвуют в фестивале. Так, в Setl Group есть целое внутрикорпоративное направление — Setl Sport. Сотрудники могут бесплатно ходить на тренировки по волейболу, баскетболу и плаванию, а также заниматься оздоровительной гимнастикой. Это направление на SUP-фестивале будет представлять мегасап — большой сапборд на 6 человек. На нем будут покорять дистанцию по одному спортсмену из корпоративных команд по волейболу, баскетболу и футболу, а также девушки из движения чирлидинга. Каждый участник будет в своей спортивной корпоративной форме с логотипом холдинга, а для девушек разработаны специальные костюмы. «Мужчины, мы уверены, прекрасно справятся с греблей, а девушки в яркой одежде и с традиционными помпонами в руках станут истинным украшением нашего мегасапа», — рассказали в Setl Group.



«Газпром нефть», которая является многолетним партнером «Фонтанка SUP», также активно поддерживает развитие любительского и массового спорта для популяризации здорового образа жизни. Для всех участников и зрителей фестиваля компания готовит креативные и полезные сюрпризы по ходу трассы — выступления артистов, зоны отдыха и необычный флешмоб на воде, который станет частью Книги рекордов России.

В Альфа-Банке сотрудники достаточно активно занимаются спортом в повседневной жизни. «У нас есть свой Беговой клуб под руководством Регионального управляющего, где коллеги устраивают совместные забеги и участвуют в спортивных мероприятиях города, — рассказали в банке. — В офисе банка находится спортзал, который почти никогда не пустует, сотрудники тренируются в любое свободное от работы время. Можно сказать, что мы готовы к соревнованиям круглый год».



Сапсерфинг — тоже популярен как вид корпоративного отдыха. Так, команда «Главстрой Санкт-Петербург» не только тренируется на постоянной основе в гребном клубе «Причал’Ю», но и выступают на городских мероприятиях: в этом году на Петровском гребном марафоне команда «Главстрой Санкт-Петербург» заняла второе место в своей категории, уступив победителям всего 16 секунд.



Девелопер «БФА-Девелопмент» регулярно проводит гребные регаты — открытые старты для всех желающих — под окнами своего жилого квартала «Огни Залива». А 3 августа команда «Огни Залива» покорит дистанцию Фонтанка SUP. «Строим, возрождаем, чтим традиции и постоянно движемся к новым вершинам! Мы за красивый и счастливый город Петербург», — добавили в компании.

