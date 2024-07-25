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    В Кремле оценили идею Израиля по созданию аналога НАТО на Ближнем Востоке

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    Вряд ли на Ближнем Востоке нужны конфронтационные механизмы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о создании в регионе аналога НАТО. Об этом 25 июля сообщает ТАСС.

    В первую очередь нужно ознакомиться с деталями инициативы и уточнить, какие страны будут входить в этот блок, отметил Песков. В Кремле считают, что Североатлантический альянс имеет ярко выраженную конфронтационную направленность: изначально его создавали для сдерживания Советского Союза, потом функции по сдерживанию были направлены на Россию.

    «Нужны ли нам конфронтационные механизмы на Ближнем Востоке? Вряд ли», — заявил Дмитрий Песков.

    Ранее агентство Associated Press сообщило, что Америка и Израиль могут создать «Альянс Авраама» — союз безопасности на Ближнем Востоке, аналогичный НАТО. Предполагается, что блок будет противостоять «растущей иранской угрозе».

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