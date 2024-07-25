В Кремле оценили идею Израиля по созданию аналога НАТО на Ближнем Востоке

Вряд ли на Ближнем Востоке нужны конфронтационные механизмы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о создании в регионе аналога НАТО. Об этом 25 июля сообщает ТАСС.

В первую очередь нужно ознакомиться с деталями инициативы и уточнить, какие страны будут входить в этот блок, отметил Песков. В Кремле считают, что Североатлантический альянс имеет ярко выраженную конфронтационную направленность: изначально его создавали для сдерживания Советского Союза, потом функции по сдерживанию были направлены на Россию.