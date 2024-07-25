Песков: правительство РФ и Центробанк прорабатывают меры для сдерживания инфляции

Инфляционные процессы вызывают беспокойство у правительства РФ и Центробанка. Сейчас прорабатываются различные меры для сдерживания инфляции. Об этом 25 июля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Таргетирование инфляции — это один из приоритетов. Мера будет прорабатываться, реализовываться. Инфляционные процессы есть, и это приводит к повышению цен в различных сегментах», — добавил Песков.
Ранее стало известно, что эксперты прогнозируют, что впервые за семь месяцев регулятор повысит ставку. Это приведет к еще большему удорожанию рыночных кредитов для населения и бизнеса. Среди вариантов звучат 17%, 18% и 20%.
«Фонтанка» попыталась разобраться — чего ждать в будущем относительно ставок.