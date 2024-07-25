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    Песков: правительство РФ и Центробанк прорабатывают меры для сдерживания инфляции

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    Инфляционные процессы вызывают беспокойство у правительства РФ и Центробанка. Сейчас прорабатываются различные меры для сдерживания инфляции. Об этом 25 июля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Таргетирование инфляции — это один из приоритетов. Мера будет прорабатываться, реализовываться. Инфляционные процессы есть, и это приводит к повышению цен в различных сегментах», — добавил Песков.

    Ранее стало известно, что эксперты прогнозируют, что впервые за семь месяцев регулятор повысит ставку. Это приведет к еще большему удорожанию рыночных кредитов для населения и бизнеса. Среди вариантов звучат 17%, 18% и 20%.

    «Фонтанка» попыталась разобраться — чего ждать в будущем относительно ставок.

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    ПесковПравительствоЦентробанкИнфляцияСтавка
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