Песков оставил тему переименования площади Европы для властей Москвы

Вопрос переименования площади Европы в площадь Евразии является прерогативой московских властей, заявил 25 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, это прерогатива московских властей, поэтому мы не стали бы ничего здесь комментировать», — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости, уточнив, что представителя президента спросили, «связывают ли в Кремле это решение с международной ситуацией и не выглядит ли это отменой европейской культуры и истории».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин постановил переименовать площадь Европы у Киевского вокзала в площадь Евразии. Она была создана в рамках российско-бельгийского проекта и получила свое название осенью 2002 года.