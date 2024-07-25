    Сейчас

    +28˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +28˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 29

    2 м/с, вос

    759мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd86.55eur94.38

    В Петербург прибыл на достройку корвет 3-го ранга «Виктор Великий»: фото

    2139
    19 комментариев

    Корвет 3-го ранга «Виктор Великий» 25 июля прибыл на достройку в Санкт-Петербург, преодолев несколько недель и тысячи километров пути. «Фонтанке» удалось запечатлеть финальный этап этого пути — буксировку судна по акватории Невы.

    Фото: Даниил Курашов
    ПоделитьсяПоделиться

    Буксировка выполнялась буксиром МБ-1204 и буксиром-толкачом «Як», которые провели корвет под петербургскими мостами.

    Фото: Даниил Курашов
    ПоделитьсяПоделиться

    «Виктор Великий» был заложен на Зеленодольском судостроительном заводе в ноябре 2016 года, а в мае 2024-го его спустили на воду. После завершения достройки и прохождения испытаний «Виктор Великий» войдет в состав Черноморского флота.

    Фото: Даниил Курашов
    Фото: Даниил Курашов

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    КорветВиктор ВеликийДостройкаБуксировка
    ЛАЙК0
    СМЕХ4
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close