В Петербург прибыл на достройку корвет 3-го ранга «Виктор Великий»: фото

Корвет 3-го ранга «Виктор Великий» 25 июля прибыл на достройку в Санкт-Петербург, преодолев несколько недель и тысячи километров пути. «Фонтанке» удалось запечатлеть финальный этап этого пути — буксировку судна по акватории Невы.
Буксировка выполнялась буксиром МБ-1204 и буксиром-толкачом «Як», которые провели корвет под петербургскими мостами.
«Виктор Великий» был заложен на Зеленодольском судостроительном заводе в ноябре 2016 года, а в мае 2024-го его спустили на воду. После завершения достройки и прохождения испытаний «Виктор Великий» войдет в состав Черноморского флота.