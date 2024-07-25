Обеденные пробки. Дороги Петербурга встали средь бела дня

Загруженность дорог в Петербурге к полудню 25 июля выросла до 6 баллов. Это на два балла больше обычного для четверга, отмечают «Яндекс.Пробки», и в ближайший час улучшения ждать не стоит.
Наиболее плотные пробки, по данным сервиса, скопились на набережных Невы и прилегающих улицах: до багрового на карте покраснели Малоохтинская, Свердловская, Арсенальная и Синопская, а также подъезды к мосту Александра Невского и Большеохтинскому. Улицы в центре города, напомним, перекрыты до 14 часов из-за репетиции военно-морского парада.
Помимо этого, на 9 баллов в направлении из центра загружен проспект Маршала Жукова, хотя обычно в это время там всего 2 балла. Плотно стоял проспект Косыгина, Заневский проспект, мост Александра Невского и площадь Александра Невского, затор растянулся на 4,9 километра от улицы Передовиков до Невского проспекта. Необычно плотно на Софийской улице — затор тянется более 5 километров от улицы Труда до КАД.
На КАД скопилась почти 10-километровая пробка на внутреннем кольце от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной. На внешнем кольце плотно между Пулковским шоссе и Обухово. Кроме того, наблюдается затор на ЗСД от набережной Екатерингофки в сторону Васильевского острова. Магистраль приняла на себя часть транспортной нагрузки в связи с перекрытиями в центре: участок от Екатерингофки до Богатырского временно сделали бесплатным.