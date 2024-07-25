«Каждый следующий перелом приближает к состоянию лежачей больной». Петербургской пенсионерке требуется помощь в лечении

Фото: предоставлено БФ «Долго и счастливо» Поделиться Поделиться





У Надежды Николаевны диагностировали остеопороз. Женщина уже испробовала все доступные терапии, но болезнь прогрессирует. Врачи рекомендуют высокоэффективный препарат, который поможет остановить разрушение костной ткани. Но стоимость лекарства для пенсионерки неподъёмна.



Надежда Николаевна Гупалюк, 62 года.

Требуется лекарственный препарат для курсового лечения тяжелого остеопороза, осложнённого переломами.

Стоимость 289 188 руб. Не хватает 273 739 руб.



По профессии Надежда Николаевна маляр. Всю жизнь занималась реставрацией и ремонтом домов в центре нашего города. Работа сложная и с большими физическими нагрузками.

Первые проблемы со здоровьем начались давно. Сначала были многочисленные переломы рук и ног, потом дал о себе знать позвоночник. В процессе лечения очередного перелома врач заподозрил остеопороз, после специальных исследований он подтвердился.



Надежда Николаевна прошла уже все доступные линии терапии, однако остановить развитие заболевания так и не удалось. Помочь может лишь курсовое лечение высокоэффективным препаратом, уникальная формула которого снижает болевой синдром, останавливает разрушение костной ткани и даже частично её восстанавливает.

Купить препарат, стоимость курса которого 290 тысяч рублей, для пенсионерки невозможно. На лекарства уже уходит значительная часть из пенсии в 16 тысяч рублей. Супруг получает пенсию чуть больше, но и у него много аптечных трат.



За помощью Надежда Николаевна обратилась в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», оказывающий помощь петербуржцам старшего возраста. Фонд открыл сбор средств. На данный момент собрано чуть больше 15 тысяч рублей.

«Надежда Николаевна очень надеется, что мы сможем помочь ей, обеспечив доступ к самому современному лечению тяжёлого заболевания. Каждый следующий перелом приближает женщину к состоянию лежачей больной, а ей, как человеку активному, очень сложно смириться с таким положением. Давайте поможем Надежде Николаевне сохранить бодрость духа и подвижность», — сказали в фонде.



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Команда фонда «Долго и счастливо» вновь благодарит неравнодушных горожан, в том числе читателей «Фонтанки», за оказанную поддержку:



«Сердечно благодарим читателей «Фонтанки» за участие и помощь, которая особенно нужна нам в непростые летние месяцы. Благодаря вашей активной поддержке мы смогли передать Зинаиде Ивановне Егоровой комплект современных слуховых аппаратов. С индивидуально подобранными приборами Зинаида Ивановна вновь почувствовала себя включённой в жизнь, где хорошо слышна речь людей и не нужно постоянно переспрашивать, где не надо включать телевизор на полную громкость и можно не бояться пропустить звонок телефона. Пожилая женщина от всей души благодарит за помощь и неравнодушие. Спасибо, друзья!»

