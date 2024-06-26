«Тяжело быть «выключенной» из жизни». Петербургской пенсионерке нужна помощь

Фото: предоставлено БФ «Долго и счастливо» Поделиться Поделиться





У Зинаиды Ивановны некоторое время назад стал ухудшаться слух, это создаёт серьёзные проблемы, в том числе и в общении: люди раздражаются, когда пенсионерка переспрашивает. Бесплатные слуховые аппараты ей не положены, степень тугоухости считается недостаточной. Купить их самостоятельно женщина не в состоянии.



Зинаида Ивановна Егорова, 87 лет.

Требуются многоканальные цифровые слуховые аппараты.

Стоимость 112 200 руб. Не хватает 87 877 руб.

Родом Зинаида Ивановна из Смоленской области. Пережила Великую Отечественную, отец сразу же ушел на фронт, мама с дочерью и новорожденным братом с трудом выжили «под немцами». После войны жизнь был тяжёлой. В школу-семилетку девочка ходила за три километра каждый день. Для того чтобы окончить десятилетку, пришлось переезжать в соседнее село. Родители сняли там девушке «угол» — возможностью получить образование в этой семьей очень дорожили.



Поступать в Ленинград Зинаида Ивановна поехала вслед за подругами. Окончила техническое училище и, параллельно с работой на военном заводе, поступила на вечернее отделение в Ленинградский инженерно-строительный институт. После его окончания решила остаться на любимом заводе. Долгие годы была передовиком производства, её фотография постоянно висела на доске почёта. На пенсию ушла с большим трудом, очень уж тяжело было расставаться с любимым коллективом.

Сейчас Зинаида Ивановна очень много средств тратит на поддержание здоровья. До недавнего времени ей удавалось справляться самостоятельно. Приличная пенсия позволяла покупать лекарства и откладывать деньги и на уколы для поддержания зрения, и на протезирование зубов. Однако за последние годы женщина исчерпала свои запасы и, оказавшись один на один с проблемой снижения слуха, купить качественные слуховые аппараты уже не может. Помочь ей некому. Муж давно умер, дочь после недавней длительной болезни зарабатывает совсем немного.



Бесплатные аппараты пенсионерке пока не положены, степень потери слуха считается недостаточной. Зинаида Ивановна очень огорчается из-за проблем со слухом: она устала от постоянного раздражения людей, речь которых не может разобрать. Ей, как человеку активному, тяжело быть «выключенной» из жизни.

Пенсионерка обратилась в петербургский благотворительный фонд «Долго и счастливо», который оказывает помощь пожилым петербуржцам, фонд открыл сбор средств:

«Зинаида Ивановна очень надеется на нашу помощь, больше ей не к кому обратиться».



ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

Команда фонда вновь благодарит всех неравнодушных людей, в том числе и читателей «Фонтанки», за помощь:



«Сердечно благодарим читателей «Фонтанки» за доброту и неизменную поддержку пожилых людей — подопечных нашего фонда. Благодаря этой помощи мы смогли оперативно помочь Наталье Петровне Ереминой, передав ей необходимое лекарство для прохождения курса химиотерапии. Спасибо, спасибо большое!»



В фонде также рассказали, что за весенние месяцы этого года была оказана помощь 42 подопечным в оплате лекарств и средств реабилитации на сумму 3 365 060 рублей. Были обеспечены продуктами питания 135 пенсионеров, проживающих в Санкт-Петербурге, 120 — в Ленинградской области, а также 99 человек в Псковской области, где фонд некоторое время назад открыл своё представительство. Одному инвалиду-колясочнику помогли с ремонтом.

Кроме того, помощь получили пожилые пациенты Городского гериатрического центра на сумму 500 721 рубль и Максимилиановской больницы на сумму 156 000 рублей.



260 самых пожилых подопечных фонда — участников и детей войны, жителей блокадного Ленинграда — получили праздничные наборы ко Дню Победы.

