Власти РФ готовят ужесточение ответственности за преступления в цифровой среде

Власти РФ готовят ряд законопроектов, уточняющих состав преступлений, совершенных с использованием специальных технических средств, и усиливающих ответственность за них. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на заседании генпрокуроров государств — членов ШОС в Бишкеке.

Среди примеров таких преступлений он назвал «фишинг», социальную инженерию, кибервымогательство, DDoS-атаки. Госдума по предложению Генпрокуратуры также рассматривает законопроект, криминализирующий незаконный оборот баз с персональными данными россиян и администрирование площадок для их распространения.