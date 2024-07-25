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    Власти РФ готовят ужесточение ответственности за преступления в цифровой среде

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    Власти РФ готовят ряд законопроектов, уточняющих состав преступлений, совершенных с использованием специальных технических средств, и усиливающих ответственность за них. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на заседании генпрокуроров государств — членов ШОС в Бишкеке.

    Среди примеров таких преступлений он назвал «фишинг», социальную инженерию, кибервымогательство, DDoS-атаки. Госдума по предложению Генпрокуратуры также рассматривает законопроект, криминализирующий незаконный оборот баз с персональными данными россиян и администрирование площадок для их распространения.

    Персональные данные, подчеркнул Краснов, находятся под охраной государства так же, как и граждане, которых необходимо защищать от «от негативного воздействия информационной среды».

    При расследовании преступлений в виртуальном пространстве, по словам Краснова, необходима полная фиксация данных обо всех эпизодах противоправной деятельности, их тщательный анализ, включая использование нейросетевых комплексов — это позволит установить «уникальный цифровой след, используемый при совершении криминального деяния» (цитата по «Интерфакс»).

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    ФишингDdos-атакиИгорь КрасновПреступлениеКибервымогательствоОтветственностьГенпрокуратура
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