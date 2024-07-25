Власти РФ готовят ужесточение ответственности за преступления в цифровой среде

Власти РФ готовят ряд законопроектов, уточняющих состав преступлений, совершенных с использованием специальных технических средств, и усиливающих ответственность за них. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на заседании генпрокуроров государств — членов ШОС в Бишкеке.
Среди примеров таких преступлений он назвал «фишинг», социальную инженерию, кибервымогательство, DDoS-атаки. Госдума по предложению Генпрокуратуры также рассматривает законопроект, криминализирующий незаконный оборот баз с персональными данными россиян и администрирование площадок для их распространения.
Персональные данные, подчеркнул Краснов, находятся под охраной государства так же, как и граждане, которых необходимо защищать от «от негативного воздействия информационной среды».
При расследовании преступлений в виртуальном пространстве, по словам Краснова, необходима полная фиксация данных обо всех эпизодах противоправной деятельности, их тщательный анализ, включая использование нейросетевых комплексов — это позволит установить «уникальный цифровой след, используемый при совершении криминального деяния» (цитата по «Интерфакс»).