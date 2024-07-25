Александр Лукашенко отправился в Россию на «ту самую встречу с Путиным»

В телеграм-канале «Пул первого», близком к пресс-службе белорусского лидера, в связи с поездкой Лукашенко написали следующее:

По информации издания, планируются переговоры с Владимиром Путиным в различных форматах: будут обсуждаться «актуальные вопросы развития белорусско-российских отношений, продвижение союзных проектов, региональная безопасность и международная повестка дня».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом. Об этом 25 июля сообщает государственное информационное агентство БелТА.

«Та самая встреча с Владимиром Путиным, которую анонсировали не так давно. Переговоры в различных форматах. Большей частью, конечно, закрытые».

13 июля Лукашенко в ходе совещания по вопросам военной безопасности Белоруссии на южном направлении заявил, что намерен обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине «в ближайшее время на встрече». В последний раз Путин и Лукашенко лично встречались на саммите ШОС в Астане в начале июля.