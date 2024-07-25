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    Центр Петербурга перекроют из-за репетиции парада утром 25 июля

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    Четыре моста, набережные и часть улиц в самом центре Петербурга перекроют с 9 утра 25 июля для репетиции Главного военно-морского парада. Лучше ехать на метро.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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    Большинство перекрытий начнется в девять утра и закончится только к двум часам дня. Это касается Дворцового, Литейного, Троицкого и Благовещенского мостов и набережных между ними. Закрыты будут подностью Адмиралтейская, Дворцовая, Университетская набережные, набережная Кутузова и частично Английская набережная и Лейтенанта Шмидта.

    С полуночи в центре запрещено кататься на электросамокатах, моноколесах и прочих СИМ.

    Парад состоится 28 июля, в этот день также центр будет перекрыт.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

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