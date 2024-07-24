Шоу «Скибиди-туалет» превратится в киновселенную наподобие «Трансформеров» или «Черепашек-ниндзя»

Веб-шоу «Скибиди-туалет» может превратиться в киновселенную с полнометражными фильмами и сериалами. Об этом 24 июля сообщает издание Variety.

Соответствующие переговоры ведут сейчас режиссер Майкл Бэй и бывший президент Paramount Pictures Адам Гудман. Ранее Майкл Бэй продюсировал такие фильмы, как «Трансформеры: Восхождение Звероботов», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Черепашки-ниндзя» и «Тихое место». Бэй и Гудман ожидают, что веб-шоу «Скибиди-туалет» может лечь в основу целой киновселенной.

В январе 2024 года житель Москвы попросил полицию проверить YouTube-сериал Skibidi Toilet («Скибиди-туалет») после того, как увидел в телефоне у ребенка ролики с говорящим унитазом. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина назвала видеоролики «Скибиди-туалет» «вакханалией».