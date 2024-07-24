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    Депутаты предложили обязать спортсменов учить Гимн России

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    16 комментариев

    Депутаты комитета Госдумы по спорту внесли законопроект, которым предлагается обязать российских спортсменов приносить присягу и знать наизусть гимн.

    Судя по карточке законопроекта на сайте Госдумы, среди его авторов биатлонист Антон Шипулин, президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев и чемпион мира по пара-карате Сергей Бурлаков. Вместе с другими депутатами 23 июля они предлагают изменить закон о спорте, а именно дополнить его пунктом о том, что спортсмены российских сборных обязаны знать Гимн РФ.

    Также спортсменам предлагается приносить соответствующую присягу. Ее текст в проекте предлагается такой: «Я (фамилия, имя, отчество (при наличии), торжественно клянусь: соблюдать спортивные принципы и стремиться к честным победам и достижениям; уважительно относиться к сопернику; быть верным России и достойно защищать ее честь на спортивной арене». Присяга должна приноситься в торжественной обстановке.

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    Комментарии 16

    Йёхан24 Июл 2024 в 20:06
    Этого мало. Вот у нашего партнера идеологическая подготовка спортсменов поставлена на более высоком уровне.
    Например, на Олимпийских играх — 2016 спортсмены из КНДР завоевали семь наград, две из которых были золотыми. Ли Сегван забрал первое место в опорном прыжке. Но во время церемонии награждения у гимнаста было такое грустное лицо, как будто он проиграл соревнования всей своей жизни и сейчас расплачется. Пользователи соцсетей тут же назвали Ли Сегвана самым грустным олимпийским чемпионом и стали шутить над тем, что выражение лица никак не соответствует торжественному моменту. Издание Daily Mail шутливо предположило, что спортсмен грустит, потому что вынужден вернуться в Северную Корею. Но атлет опроверг такое предположение и заверил, что во время церемонии награждения ощущал счастье.

    «Я понимал, что смог подарить чувство победы нашему лидеру», — заявил Ли Сегван.
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