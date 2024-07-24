Депутаты предложили обязать спортсменов учить Гимн России

Депутаты комитета Госдумы по спорту внесли законопроект, которым предлагается обязать российских спортсменов приносить присягу и знать наизусть гимн.

Судя по карточке законопроекта на сайте Госдумы, среди его авторов биатлонист Антон Шипулин, президент Федерации керлинга Дмитрий Свищев и чемпион мира по пара-карате Сергей Бурлаков. Вместе с другими депутатами 23 июля они предлагают изменить закон о спорте, а именно дополнить его пунктом о том, что спортсмены российских сборных обязаны знать Гимн РФ.

Также спортсменам предлагается приносить соответствующую присягу. Ее текст в проекте предлагается такой: «Я (фамилия, имя, отчество (при наличии), торжественно клянусь: соблюдать спортивные принципы и стремиться к честным победам и достижениям; уважительно относиться к сопернику; быть верным России и достойно защищать ее честь на спортивной арене». Присяга должна приноситься в торжественной обстановке.