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    Неву закрыли для маломерных судов, но не для всех. Кого мы видим рядом с военными кораблями

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    Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

    Несмотря на запрет на движение маломерных судов по части акватории Невы и Малой Невы и общий запрет приближаться к кораблям, участвующим в параде в День ВМФ, жители и гости города продолжают видеть теплоходы, метеоры и небольшие катера.

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    Согласно определению, маломерным считается судно, длина которого не больше двадцати метров и общее количество людей борту не больше 12. Таким образом, метеоры, а также прогулочные теплоходы класса «Москва» и «Нева» под полный запрет не попадают, за исключением самого дня парада и репетиции. Запрет подходить к кораблям-участникам не ограничивает движение по маршрутам, объяснил «Фонтанке» глава «Нева Тревел» Юрий Набатов.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    В распоряжении комитета по транспорту также предусмотрено исключение для маломерных судов «Росморпорта», «Волгобалта», органов власти, а также тех, кто задействован в проведении парада и имеют лицензию на перевозку пассажиров внутренним водным или морским транспортом

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    «Запрет не распространяется на суда, имеющие лицензию на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом и (или) морским транспортом, а именно пассажирским теплоходам с вместимостью более 12 человек», пояснили «Фонтанке» в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

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    Маломерные судаДень ВМФПарадНеваЗапрет
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