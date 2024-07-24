Неву закрыли для маломерных судов, но не для всех. Кого мы видим рядом с военными кораблями

Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Несмотря на запрет на движение маломерных судов по части акватории Невы и Малой Невы и общий запрет приближаться к кораблям, участвующим в параде в День ВМФ, жители и гости города продолжают видеть теплоходы, метеоры и небольшие катера.
Согласно определению, маломерным считается судно, длина которого не больше двадцати метров и общее количество людей борту не больше 12. Таким образом, метеоры, а также прогулочные теплоходы класса «Москва» и «Нева» под полный запрет не попадают, за исключением самого дня парада и репетиции. Запрет подходить к кораблям-участникам не ограничивает движение по маршрутам, объяснил «Фонтанке» глава «Нева Тревел» Юрий Набатов.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
В распоряжении комитета по транспорту также предусмотрено исключение для маломерных судов «Росморпорта», «Волгобалта», органов власти, а также тех, кто задействован в проведении парада и имеют лицензию на перевозку пассажиров внутренним водным или морским транспортом
«Запрет не распространяется на суда, имеющие лицензию на перевозку пассажиров внутренним водным транспортом и (или) морским транспортом, а именно пассажирским теплоходам с вместимостью более 12 человек», пояснили «Фонтанке» в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.