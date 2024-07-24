Четырнадцатую жертву купального сезона достали из водоёма в Петербурге

Купание в водоёме Выборгского района Петербурга оказалось последним для немолодого мужчины. Он стал четырнадцатым утонувшим в городе с начала лета.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, 24 июля новая трагедия на воде произошла в Парголово. Мужчина погиб, купаясь в Ферменском озере у Дороги в Каменку. Его тело вернули на берег прибывшие к месту вызова спасатели.



Накануне десятилетний ребёнок тонул в Верхнем Суздальском озере. Его, как и ещё шестерых детей с начала лета, успели спасти.



Всего с 1 июня в Петербурге утонули 13 взрослых и один ребёнок. В МЧС призывают отдыхающих у воды соблюдать элементарные меры безопасности.

