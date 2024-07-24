Купальный сезон набирает обороты: 13 человек утонули в Петербурге с начала лета

Число жертв купального сезона выросло в Петербурге. С приходом жары МЧС призывает горожан искать спасения у водоёмов так, чтобы желающих охладиться не пришлось спасать.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу
Так, 10-летнего мальчика спасатели ПСС возвращали на берег Верхнего Суздальского озера. В этом месяце оно так и не попало в список водоёмов, подходящих для купания по гигиеническим нормативам, но в помощи спасателей на озере нуждаются регулярно. За пять дней там спасли пятерых детей.
По данным на 17 июля, погибших во время купания в городе было 11.
В МЧС просят не пренебрегать элементарными правилами безопасности. Не совмещать купание с алкоголем, следить за детьми, заходить в воду в специально оборудованных местах и не нырять в неизвестных, держаться подальше от катеров и гидроциклов и не полагаться на матрасы и надувные круги — их может захлестнуть волной или отнести далеко от берега.