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    Купальный сезон набирает обороты: 13 человек утонули в Петербурге с начала лета

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    Число жертв купального сезона выросло в Петербурге. С приходом жары МЧС призывает горожан искать спасения у водоёмов так, чтобы желающих охладиться не пришлось спасать.

    Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 24 июля, с 1 июня двенадцать взрослых и один ребёнок погибли при купании в реках и озёрах города. Ещё четырнадцать человек успели спасти, при этом каждый второй из них ребёнок.

    Так, 10-летнего мальчика спасатели ПСС возвращали на берег Верхнего Суздальского озера. В этом месяце оно так и не попало в список водоёмов, подходящих для купания по гигиеническим нормативам, но в помощи спасателей на озере нуждаются регулярно. За пять дней там спасли пятерых детей.

    По данным на 17 июля, погибших во время купания в городе было 11.

    В МЧС просят не пренебрегать элементарными правилами безопасности. Не совмещать купание с алкоголем, следить за детьми, заходить в воду в специально оборудованных местах и не нырять в неизвестных, держаться подальше от катеров и гидроциклов и не полагаться на матрасы и надувные круги — их может захлестнуть волной или отнести далеко от берега.

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