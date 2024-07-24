Купальный сезон набирает обороты: 13 человек утонули в Петербурге с начала лета

Число жертв купального сезона выросло в Петербурге. С приходом жары МЧС призывает горожан искать спасения у водоёмов так, чтобы желающих охладиться не пришлось спасать.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 24 июля , с 1 июня двенадцать взрослых и один ребёнок погибли при купании в реках и озёрах города. Ещё четырнадцать человек успели спасти, при этом каждый второй из них ребёнок.



Так, 10-летнего мальчика спасатели ПСС возвращали на берег Верхнего Суздальского озера. В этом месяце оно так и не попало в список водоёмов, подходящих для купания по гигиеническим нормативам, но в помощи спасателей на озере нуждаются регулярно. За пять дней там спасли пятерых детей.

