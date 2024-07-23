В Верхнем Суздальском озере снова едва не утонул ребёнок. Это пятый случай за неделю

За второй месяц лета Верхнее Суздальское озеро в Выборгском районе Петербурга ни разу не попадало в список водоёмов, рекомендуемых для купания Роспотребнадзором, но дети продолжают тонуть.
О пятом за пять дней спасённом ребёнке 23 июля сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Десятилетнего мальчика заметили спасатели Поисково-спасательной службы, проводившие мониторинг водоёма. Он тонул в четырёх-пяти метрах от берега.
«Спасатели достали его из воды и передали медикам. Помощь ему оказали на месте. К счастью, госпитализация не потребовалась», - рассказали в МЧС. Чрезвычайное ведомство в очередной раз призывает жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности при отдыхе у воды, не совмещать его с алкоголем и не упускать детей из вида.
Накануне двух тонущих детей достали из Верхнего Суздальского озера с разницей в полчаса. Мальчики 12 и 14 лет купались без присмотра взрослых. Обоих увезли в больницу. 19 июля там же спасали двух девочек-подростков. Они наглотались воды, но выжили.
22 июля Роспотребнадзор обновил список пляжей, по состоянию воды пригодных для купания. Нормативам соответствует только Ольгинский водоём. За неделю до этого единственным местом, состояние которого удовлетворило санврачей, было Среднее Суздальское озеро. Верхнее в этот список в июле не попадало.