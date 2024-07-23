В Верхнем Суздальском озере снова едва не утонул ребёнок. Это пятый случай за неделю

За второй месяц лета Верхнее Суздальское озеро в Выборгском районе Петербурга ни разу не попадало в список водоёмов, рекомендуемых для купания Роспотребнадзором, но дети продолжают тонуть.



О пятом за пять дней спасённом ребёнке 23 июля сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. Десятилетнего мальчика заметили спасатели Поисково-спасательной службы, проводившие мониторинг водоёма. Он тонул в четырёх-пяти метрах от берега.



«Спасатели достали его из воды и передали медикам. Помощь ему оказали на месте. К счастью, госпитализация не потребовалась», - рассказали в МЧС. Чрезвычайное ведомство в очередной раз призывает жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности при отдыхе у воды, не совмещать его с алкоголем и не упускать детей из вида.

