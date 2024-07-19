Спасатели вытащили из воды двух девочек-подростков, тонувших в Верхнем Суздальском озере на севере Петербурга. Юные петербурженки сильно наглотались воды, но выжили.
Как сообщает пресс-служба МЧС России по Петербургу
В летнее время подобные ситуации происходят нередко. Для того чтобы избежать несчастного случая, нужно помнить правила безопасности близ водоемов. В первую очередь, нельзя купаться в необорудованном месте и заплывать за буйки. Кроме того, во избежание трагедии не стоит плавать в состоянии опьянения. Также лучше не нырять в незнакомых водоемах и не прыгать в воду с лодок.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Петербурге с начала купального сезона утонули
Наглотались воды, но выжили. Сотрудники МЧС спасли двух девочек-подростков, тонувших в Верхнем Суздальском озере в Петербурге
Спасатели вытащили из воды двух девочек-подростков, тонувших в Верхнем Суздальском озере на севере Петербурга. Юные петербурженки сильно наглотались воды, но выжили.
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