Наглотались воды, но выжили. Сотрудники МЧС спасли двух девочек-подростков, тонувших в Верхнем Суздальском озере в Петербурге

Спасатели вытащили из воды двух девочек-подростков, тонувших в Верхнем Суздальском озере на севере Петербурга. Юные петербурженки сильно наглотались воды, но выжили.



Как сообщает пресс-служба МЧС России по Петербургу 19 июля , тонущих девочек 15 и 16 лет заметили спасатели поста поисково-спасательной службы. На берегу подросткам оказали первую помощь, после чего передали сотрудникам скорой и отвезли в больницу.



В летнее время подобные ситуации происходят нередко. Для того чтобы избежать несчастного случая, нужно помнить правила безопасности близ водоемов. В первую очередь, нельзя купаться в необорудованном месте и заплывать за буйки. Кроме того, во избежание трагедии не стоит плавать в состоянии опьянения. Также лучше не нырять в незнакомых водоемах и не прыгать в воду с лодок.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Петербурге с начала купального сезона утонули 11 человек , среди которых один ребенок. Все они заходили в воду в местах, не предназначенных для купания.

