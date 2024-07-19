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    Наглотались воды, но выжили. Сотрудники МЧС спасли двух девочек-подростков, тонувших в Верхнем Суздальском озере в Петербурге

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    Спасатели вытащили из воды двух девочек-подростков, тонувших в Верхнем Суздальском озере на севере Петербурга. Юные петербурженки сильно наглотались воды, но выжили.

    Как сообщает пресс-служба МЧС России по Петербургу 19 июля, тонущих девочек 15 и 16 лет заметили спасатели поста поисково-спасательной службы. На берегу подросткам оказали первую помощь, после чего передали сотрудникам скорой и отвезли в больницу.

    В летнее время подобные ситуации происходят нередко. Для того чтобы избежать несчастного случая, нужно помнить правила безопасности близ водоемов. В первую очередь, нельзя купаться в необорудованном месте и заплывать за буйки. Кроме того, во избежание трагедии не стоит плавать в состоянии опьянения. Также лучше не нырять в незнакомых водоемах и не прыгать в воду с лодок.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Петербурге с начала купального сезона утонули 11 человек, среди которых один ребенок. Все они заходили в воду в местах, не предназначенных для купания.

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