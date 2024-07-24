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    В Петербурге попала под следствие мать с пониженной социальной ответственностью. Её двухлетнюю дочь нашли на улице

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    Уголовное дело возбуждено в отношении петербурженки, трое детей которой были найдены на улице. Возвращение мальчика и двух девочек матери-одиночке, не первый раз оставлявшей их без присмотра ради работы, под вопросом.

    Как стало известно «Фонтанке» 24 июля, дознание полиции квалифицировало случившееся как оставление в опасности (ст. 125 УК). Расследование поставила на контроль прокуратура, которая также инициировала свою проверку — вопросы есть к работе поликлиники и школы, где учились старшие дети.

    Девочка, которой в августе исполняется два года, была найдена на улице на Васильевском острове вечером 20 июля. Увидев синяки на лице ребёнка, полицейские передали его медикам. Сотрудники начали искать родителей, но нашли в окрестностях ещё двоих детей: 11-летнего мальчика и девочку 9 лет.

    Выяснилось, что они живут с матерью неподалёку от дома, рядом с которым в одиночестве оказалась младшая сестра. Со слов детей, они остались без ключей и не могли попасть в свою квартиру.

    Все трое сейчас находятся в больнице. Их матери накануне исполнилось 35 лет. По предварительным данным, женщину привлекали к административной ответственности за занятие проституцией, но не за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. На учетах семья не состояла.

    При этом условия проживания оставляют желать лучшего. По информации «Фонтанки», наведавшиеся в квартиру сотрудники правоохранительных органов сочли их антисанитарными. Еды в холодильнике практически не было, из детских спальных мест — матрасы. Дети были одеты в грязную одежду, в волосах — вши.

    Органы опеки решают вопрос об изъятии у матери дочерей и сына. По предварительной информации, женщина не изменила род своей деятельности и зарабатывала на ниве платной любви. График работы был таким, что детей приходилось оставлять без присмотра — порой днём, а порой и ночью. 20 июля она ушла около полудня, связь с детьми поддерживала по телефону. В седьмом часу вечера, с её слов, старшие отчитались, что находятся дома, но вскоре они ушли на прогулку.

    Кроме уголовного дела, в отношении матери составлен протокол о потреблении наркотических или психотропных веществ без назначения врача. Все обстоятельства выясняет также Следственный комитет.

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