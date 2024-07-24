На пленарном заседании Госдумы приняли поправку, которая дает возможность командирам воинских частей принимать решение о дисциплинарном аресте военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом в среду, 24 июля, сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
Одобренная поправка наделяет новым правом не только командиров, но и руководителей органов военной полиции, а также начальников гарнизонов. Они смогут назначать дисциплинарный арест бойцам СВО за грубые нарушения правил поведения.
Решения о дисциплинарном аресте будут принимать без судебного разбирательства, основываясь на указаниях командиров части, начальников военной полиции или гарнизонов.
Новые нормы предлагают зафиксировать в законе «О статусе военнослужащих».
Помимо этого, на пленарном заседании приняли поправки, устанавливающие дисциплинарный арест за распространение бойцами спецоперации сведений, которые могут помочь определить личности военнослужащих и их местоположение. Эта норма касается в том числе электронных устройств, по которым можно передавать данные о геолокации. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что этот законопроект обеспечит безопасность для военных.
В случае, если у военнослужащего зафиксируют сразу несколько грубых дисциплинарных проступков, под арестом он может находиться не дольше
Госдума позволила командирам воинских частей назначать дисциплинарный арест бойцам СВО
На пленарном заседании Госдумы приняли поправку, которая дает возможность командирам воинских частей принимать решение о дисциплинарном аресте военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом в среду, 24 июля, сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
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