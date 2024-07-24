Госдума позволила командирам воинских частей назначать дисциплинарный арест бойцам СВО

На пленарном заседании Госдумы приняли поправку, которая дает возможность командирам воинских частей принимать решение о дисциплинарном аресте военнослужащих, участвующих в спецоперации. Об этом в среду, 24 июля, сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.



Одобренная поправка наделяет новым правом не только командиров, но и руководителей органов военной полиции, а также начальников гарнизонов. Они смогут назначать дисциплинарный арест бойцам СВО за грубые нарушения правил поведения.



Решения о дисциплинарном аресте будут принимать без судебного разбирательства, основываясь на указаниях командиров части, начальников военной полиции или гарнизонов.



Новые нормы предлагают зафиксировать в законе «О статусе военнослужащих».



Помимо этого, на пленарном заседании приняли поправки, устанавливающие дисциплинарный арест за распространение бойцами спецоперации сведений, которые могут помочь определить личности военнослужащих и их местоположение. Эта норма касается в том числе электронных устройств, по которым можно передавать данные о геолокации. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что этот законопроект обеспечит безопасность для военных.



В случае, если у военнослужащего зафиксируют сразу несколько грубых дисциплинарных проступков, под арестом он может находиться не дольше 15 суток . Сроки дисциплинарного ареста складываются.

