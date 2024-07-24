Первые Олимпийские игры по киберспорту пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году

Первые Олимпийские игры по киберспорту пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете.

«Наша приверженность киберспорту — это просто отражение мира, в котором живут наши молодые люди, и теперь у всех нас есть шанс вместе написать новую олимпийскую историю», — сказал министр спорта и президент Олимпийского и Паралимпийского комитета Саудовской Аравии, принц Абдул-Азиз ибн Турки Аль Сауд .



За последние два года Саудовская Аравия приняла больше 1700 элитных игроков из более чем 80 стран на крупных международных турнирах, включая первый чемпионат мира по киберспорту.