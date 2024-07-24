Первые Олимпийские игры по киберспорту пройдут в Саудовской Аравии в 2025 году

Первые Олимпийские игры по киберспорту пройдут в 2025 году в Саудовской Аравии. Об этом сообщили в Международном олимпийском комитете.
«Наша приверженность киберспорту — это просто отражение мира, в котором живут наши молодые люди, и теперь у всех нас есть шанс вместе написать новую олимпийскую историю», — сказал министр спорта и президент Олимпийского и Паралимпийского комитета Саудовской Аравии, принц
За последние два года Саудовская Аравия приняла больше 1700 элитных игроков из более чем 80 стран на крупных международных турнирах, включая первый чемпионат мира по киберспорту.
«Партнерство между МОК и НОК Саудовской Аравии происходит во время значительного роста спорта в целом в Саудовской Аравии», — отметили в комитете.
После того как решение о месте проведения приняли, начинается работа по выбору конкретного города проведения первых Олимпийских киберспортивных игр. Также сейчас обсуждаются конкретные сроки Олимпиады.
Зимние Олимпийские игры пройдут во Французских Альпах в 2030 году.