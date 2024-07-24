Зимняя Олимпиада 2030 года пройдет во Французских Альпах. Об этом 24 июля сообщает Международный олимпийский комитет, который принял решение путем голосования на сессии в Париже.
«МОК имеет честь объявить, что Олимпийские игры 2030 года пройдут во Французских Альпах при выполнении установленных МОК условий», — сказал глава МОК Томас Бах.
Проведение Олимпиады в Альпах будет возможно в случае, если французское правительство предоставит гарантии для этого.
«В частности, для проведения Игр нужны договоры с тремя регионами — Эвиан, Рона-Альпы и Прованс-Альпы», — уточняет РБК.
Глава комиссии МОК по Играм-2030 Карл Штосс заявил, что сейчас подтверждение на финансовую гарантию и продолжение работы получено от двух регионов.
Летние Олимпийские игры в Париже начнутся 26 июля и продолжатся до 11 августа. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.