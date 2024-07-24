Трое россиян погибли при кораблекрушении в Южной Америке

В результате крушения находившегося у Фолклендских островов рыболовецкого судна Argos Georgia погибли трое россиян. Об этом 24 июля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
«По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь», — сообщила она.
По словам дипломата, четверых моряков удалось спасти, трое погибли, еще один числится пропавшим. Операция по спасению продолжается.
21 июля норвежское судно Argos Georgia вышло из порта, а на следующий день подало сигнал бедствия в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли. После стало известно, что судно затонуло в Атлантическом океане. На борту было 27 членов экипажа.