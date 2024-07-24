У Фолклендских островов затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту

Норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в южной части Атлантического океана у Фолклендских островов. Об этом 24 июля сообщает телерадиокомпания NRK. Судно принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske и ходило под флагом острова Святой Елены.



На борту было 27 членов экипажа. По информации испанского агентства EFE, в команде были десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.



21 июля Argos Georgia вышло из порта, а на следующий день подало сигнал бедствия в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли, уточняет The Guardian.

