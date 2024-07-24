У Фолклендских островов затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту

Норвежское рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в южной части Атлантического океана у Фолклендских островов. Об этом 24 июля сообщает телерадиокомпания NRK. Судно принадлежало норвежской компании Ervik Havfiske и ходило под флагом острова Святой Елены.
На борту было 27 членов экипажа. По информации испанского агентства EFE, в команде были десять испанцев, восемь россиян, два уругвайца, два перуанца и пять индонезийцев.
21 июля Argos Georgia вышло из порта, а на следующий день подало сигнал бедствия в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли, уточняет The Guardian.
Моряки смогли воспользоваться двумя из трех спасательных плотов. Спасены 14 человек, погибли минимум шестеро, еще семь человек числятся пропавшими без вести. Сколько среди них граждан России — пока неизвестно.
В спасательной операции участвуют несколько судов и вертолет.