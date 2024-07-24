Юноша попался после поездки к петербурженке за миллионами для мошенников. Камера сняла его разговор с «куратором»

Житель Шушар задержан по подозрению в содействии телефонным аферистам. По версии следствия, он помог вытянуть из пенсионерки почти 3 млн рублей. Об этом 24 июля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



По данным ведомства, меньше двух недель назад 20-летний подозреваемый исполнил роль курьера для мошенников, обманувших 84-летнюю жительницу Ланского шоссе. Пенсионерку убедили обналичить накопления и передать всё в чужие руки, заверив, что деньги будут храниться на якобы безопасном счёте. За два вечера — 10 и 11 июля — она отдала чуть более 2,7 млн рублей.

