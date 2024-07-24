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    Юноша попался после поездки к петербурженке за миллионами для мошенников. Камера сняла его разговор с «куратором»

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    Житель Шушар задержан по подозрению в содействии телефонным аферистам. По версии следствия, он помог вытянуть из пенсионерки почти 3 млн рублей. Об этом 24 июля сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    По данным ведомства, меньше двух недель назад 20-летний подозреваемый исполнил роль курьера для мошенников, обманувших 84-летнюю жительницу Ланского шоссе. Пенсионерку убедили обналичить накопления и передать всё в чужие руки, заверив, что деньги будут храниться на якобы безопасном счёте. За два вечера — 10 и 11 июля — она отдала чуть более 2,7 млн рублей.

    Камера домофона запечатлела его телефонный разговор перед звонком в нужную квартиру.

    пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

    Женщина обратилась за помощью в полицию на следующий день после того, как передала вторую часть денег. Накануне подозреваемый не разминулся с оперативниками у бизнес-центра на улице Чапаева, 15. Он задержан на двое суток по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

    Телефонные аферисты продолжают обманывать петербуржцев, представляясь сотрудниками банков, Роскомнадзора, Следственного комитета и ФСБ. Так, 21 июля в полицию о потерях более чем в 11 млн рублей заявила 72-летняя женщина. Она лишилась своих сбережений, кредитных денег и средств, занятых у друзей.

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