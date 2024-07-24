Юноша попался после поездки к петербурженке за миллионами для мошенников. Камера сняла его разговор с «куратором»

Житель Шушар задержан по подозрению в содействии телефонным аферистам. По версии следствия, он помог вытянуть из пенсионерки почти
По данным ведомства, меньше двух недель назад
Камера домофона запечатлела его телефонный разговор перед звонком в нужную квартиру.
пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Женщина обратилась за помощью в полицию на следующий день после того, как передала вторую часть денег. Накануне подозреваемый не разминулся с оперативниками у бизнес-центра на улице Чапаева, 15. Он задержан на двое суток по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Телефонные аферисты продолжают обманывать петербуржцев, представляясь сотрудниками банков, Роскомнадзора, Следственного комитета и ФСБ. Так, 21 июля в полицию о потерях более чем в