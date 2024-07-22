Петербурженка отдала мошенникам более 11 миллионов, поверив в секретную операцию. Разговор с ней начали с кори

Семь дней телефонных разговоров опустошили счета и загнали в кредитную кабалу пожилую петербурженку. Она продиктовала номер СНИЛС, услышав о вспышке инфекции, а потом поверила в операцию с привлечением ФСБ.



О потере 11,1 миллиона рублей 72-летняя жительница центра города, представившаяся начальником службы номерного фонда в ЗАО, сообщила полицейским накануне. Об этом стало известно «Фонтанке» 22 июля .

В течение недели она переводила аферистам свои накопления, взятые в кредит средства и деньги, которые занимала у друзей и знакомых.