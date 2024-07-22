Петербурженка отдала мошенникам более 11 миллионов, поверив в секретную операцию. Разговор с ней начали с кори

Семь дней телефонных разговоров опустошили счета и загнали в кредитную кабалу пожилую петербурженку. Она продиктовала номер СНИЛС, услышав о вспышке инфекции, а потом поверила в операцию с привлечением ФСБ.
О потере 11,1 миллиона рублей
В течение недели она переводила аферистам свои накопления, взятые в кредит средства и деньги, которые занимала у друзей и знакомых.
По словам заявительницы, вечером 10 июля она имела неосторожность продиктовать номер СНИЛС, ответив на звонок будто бы из поликлиники и заслушавшись предупреждениями о вспышке кори. На следующий день она слушала уже о кабинете на «Госуслугах», будто бы ставшем проходным настолько, что нужно подключать ФСБ. Дальше собеседники называли всё новые должности, пугали обыском, требовали заплатить налог и, конечно, перевести все средства на «безопасный» счёт.
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что по заявлению женщины возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. «Сотрудники полиции принимают меры к розыску и задержанию мошенников», — добавили в ведомстве.
В минувшую пятницу пожилой мужчина и девушка, наслушавшись голосов в трубке, пришли к военкоматам с зажигательной смесью и краской. Оба говорили, что до этого переводили деньги на «безопасный» счёт.