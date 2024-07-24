В Пулково пассажиров прилетевшего рейса задержали почти на час из-за пропавшей сумки

Вечером во вторник, 23 июля, пассажиры прилетевшего из Москвы рейса столкнулись с неожиданным — их не отпускали почти час и досматривали из-за пропавшей сумки одной из пассажирок. Об этом «Фонтанке» рассказала прилетевшая в Петербург читательница.
читатель «Фонтанки»
После приземления пассажиров высадили на взлетно-посадочную полосу. Кто-то уже успел зайти в приехавший автобус, но быстро покинуть территорию Пулково было не суждено. Одна из пассажирок осталась без сумки.
«Пятьдесят минут нас просто держали на взлетно-посадочной полосе. Женщина несколько раз возвращалась в самолет. Искала свою сумку с документами, либо детский рюкзак — непонятно. Когда у пассажиров возмущение выросло, то нас уже отвезли в аэропорт», — рассказала читательница.
По ее словам, уже в аэропорту сотрудники правоохранительных органов досматривали пассажиров из-за пропавшей сумки. Происходившее не вызвало восторга у людей, поделилась она, Читательница «Фонтанки» добавила, что специально прилетела в Петербург из Москвы авиашаттлом. Подробности о появившейся системе «Аэрофлот Шаттл» мы рассказывали в начале июня.
«Этот шаттл гарантирует, что мы быстро приехали, разгрузились и по делам. Я лично весь день в офисе отработала, совсем не рада была этой истории», — посетовала на потерянное время пассажирка.
Неизвестно, удалось ли отыскать пропажу после всех принятых мер. «Фонтанка» обратилась в соответствующие ведомства за комментариями.