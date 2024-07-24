    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 21

    0 м/с, штиль

    762мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd87.3eur95.46

    В Пулково пассажиров прилетевшего рейса задержали почти на час из-за пропавшей сумки

    1671
    3 комментария

    Вечером во вторник, 23 июля, пассажиры прилетевшего из Москвы рейса столкнулись с неожиданным — их не отпускали почти час и досматривали из-за пропавшей сумки одной из пассажирок. Об этом «Фонтанке» рассказала прилетевшая в Петербург читательница.

    читатель «Фонтанки»

    После приземления пассажиров высадили на взлетно-посадочную полосу. Кто-то уже успел зайти в приехавший автобус, но быстро покинуть территорию Пулково было не суждено. Одна из пассажирок осталась без сумки.

    «Пятьдесят минут нас просто держали на взлетно-посадочной полосе. Женщина несколько раз возвращалась в самолет. Искала свою сумку с документами, либо детский рюкзак — непонятно. Когда у пассажиров возмущение выросло, то нас уже отвезли в аэропорт», — рассказала читательница.

    По ее словам, уже в аэропорту сотрудники правоохранительных органов досматривали пассажиров из-за пропавшей сумки. Происходившее не вызвало восторга у людей, поделилась она, Читательница «Фонтанки» добавила, что специально прилетела в Петербург из Москвы авиашаттлом. Подробности о появившейся системе «Аэрофлот Шаттл» мы рассказывали в начале июня.

    «Этот шаттл гарантирует, что мы быстро приехали, разгрузились и по делам. Я лично весь день в офисе отработала, совсем не рада была этой истории», — посетовала на потерянное время пассажирка.


    Неизвестно, удалось ли отыскать пропажу после всех принятых мер. «Фонтанка» обратилась в соответствующие ведомства за комментариями.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Пулково
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close