Клубный образ жизни. Где купить квартиру, чтобы всё было рядом

Приобрести квартиру в новом доме рядом с метро — не такая уж простая задача для петербуржцев: свободных пятен для застройки в городе почти нет. Но если внимательно присмотреться, все-таки можно найти варианты. Например, ЖК «Байрон» в 20 минутах от «Проспекта Просвещения». Покупателям здесь предлагают кухню в подарок, скидки на нижние этажи и другие привлекательные условия.
ЖК «Байрон» — завершающий акцент в застройке «английского» квартала от Компании Л1 в Выборгском районе. Начало проекту положил «Лондон Парк», позднее архитектурный ансамбль гармонично дополнили «Шекспир», «Поэт» и «Байрон». Все перечисленные комплексы сданы и заселены, продолжается обустройство общей территории. Это оптимальное решение для тех, кто не хочет ждать годами появления детских садов, школ и поликлиник, а намерен пользоваться всем этим сейчас — как и другой городской инфраструктурой.
«Байрон» состоит из четырех корпусов: малоэтажных до 5 этажей и высотных — от 22 до 25 этажей. Дома комфорт-класса отличает широкий выбор квартир: есть и студии (в продаже остались лоты от 29,3 кв. м), и одно-, двух- и трехкомнатные. А об эксклюзивных лотах мы расскажем чуть позднее. Жилье предлагается как с предчистовой отделкой, так и с полной. Доступных вариантов в продаже хватает, несмотря на то, что дома сданы.
Среди покупателей квартир в комплексе — инвесторы и те, кто ищет жилье для себя. Чем тех и других привлекает ЖК «Байрон»? Рассказываем.
Не нужно ждать переезда
Разрешение на ввод в эксплуатацию получено в начале 2024 года. Это значит, что ключи покупатели получат сразу — и можно приступать к ремонту. А тем, кто выбирает квартиру с чистовой отделкой, и вовсе останется лишь приобрести мебель.
Функциональные планировки
Квартиры в комплексе отличает компактность и рациональность планировочных решений. При этом есть и нестандартные варианты для ценителей: например, в малоэтажных секциях остались последние студии и однокомнатные с панорамным остеклением. В высотных корпусах можно приобрести квартиры с террасами (площадь — от 36,7 кв.м).
Удобные общие пространства
На первом этаже — обязательные в наши дни колясочные, на подземном уровне — паркинг.
Богатое наполнение пространства
Клубный квартал от Л1 — словно город в городе: тем, кто здесь поселился, зачастую не надо его покидать, чтобы найти полезные товары или услуги, отдохнуть или заняться спортом. Так, в ЖК «Лондон Парк» уже работает физкультурно-оздоровительный центр с двумя бассейнами. Внутри квартала девелопер создаст общую развлекательную зону площадью два гектара. Там будут места для спокойного отдыха, велосипедные и беговые дорожки, спортивные и детские площадки. В начале 2025 года откроется торгово-развлекательный центр с подземным паркингом. Он станет местом притяжения для всего района.
Всё необходимое рядом
Существенное преимущество ЖК «Байрон» — его расположение в одной из наиболее удобных для проживания частей Выборгского района. В шаговой доступности — школы, детские сады, поликлиники для взрослых и детей, кружки, магазины.
Есть где отдохнуть
До Сосновки можно дойти за 15 минут, столько же — до Муринского парка. Недалеко от жилого комплекса расположены зеленые зоны поменьше: сады Ивана Фомина и «Прометей», сквер Конашевича и т.д.
Транспортная доступность
Как мы уже упоминали, от ЖК «Байрон» до станции метро «Проспект Просвещения» — всего 20 минут пешком, а до «Гражданского проспекта» можно доехать за 10 минут на общественном транспорте. Таким образом, рядом сразу две линии петербургского метрополитена — синяя и красная. До центра Петербурга на автомобиле можно добраться примерно за 20 минут, до въезда на кольцевую автодорогу — всего за 5 минут.
Купил квартиру — получи кухню в подарок
Покупатели 3-комнатных квартир с полной отделкой могут получить в подарок кухню. Предложение распространяется на лоты площадью от 90 кв.м и стоимостью от 17,75 млн рублей*.
Скидки на жилье на нижних этажах
На ряд квартир на втором и третьем этажах действует специальное предложение — дополнительная скидка 5%**. Подробности уточняйте в отделе продаж.
Есть и другие плюсы
Любые квартиры можно приобрести в рассрочку длительностью до 24 месяцев. Первый взнос от 20%. Причем заселяться можно сразу после оплаты первоначального взноса***.
Как действует рассрочка, рассмотрим на примере: двухкомнатную квартиру площадью 63,8 кв. м можно купить по договору купли-продажи с первоначальным взносом от 2,65 млн рублей. Остаток нужно внести в течение двух лет. Для клиентов составляется индивидуальный график платежей — и здесь Компания Л1 идет навстречу покупателям. Кроме комфортных условий продажи девелопер совместно с партнерами готов предоставить бесплатную услугу по продаже имеющейся недвижимости.
Для тех, кому предстоит сначала реализовать свою квартиру на вторичном рынке, действует специальное предложение: беспроцентная рассрочка на 6 месяцев с первоначальным взносом от 5%. При этом оплату агентских услуг по продаже жилья клиента Л1 берет на себя****.
* Организатор акции — ООО «ЛП» (ИНН 7805198469, 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Лиговка-ямская, пр-кт Невский, д. 151, литера А, помещ. 10 Н/2). Срок действия акции — с 01.07.2024 по 04.08.2024. Подробные условия уточняйте в отделе продаж по телефонам: 305–33–55 или 8(800)505–05–35 (бесплатный звонок из городов РФ).
** Организатор акции — ООО «ЛП» (ИНН 7805198469, 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Лиговка-ямская, пр-кт Невский, д. 151, литера А, помещ. 10 Н/2). Срок действия акции — с 01.07.2024 по 04.08.2024. Подробные условия уточняйте в отделе продаж по телефонам: 305–33–55 или 8(800)505–05–35 (бесплатный звонок из городов РФ).
*** Продавец — ООО «ЛП», рассрочку предоставляет Продавец. Подробные условия программы уточняйте в отделе продаж по телефонам: 305–33–55 или 8(800)505–05–35 (бесплатный звонок из городов РФ).
**** Организатор программы трейд-ин — ООО «Л1 Строительная Компания №1». Условия программы «5/95 на 6 месяцев»: заключается Предварительный договор купли-продажи на новую квартиру с первым взносом от 5% с рассрочкой до 6 месяцев. Договор на реализацию квартиры покупателя заключается с партнером Компании Л1. Комиссию агенту заплатит Компания Л1 после полной оплаты по новому договору. Остаток по договору на новую квартиру оплачивается за счет продажи старой. Подробнее ознакомиться с условиями программы можно здесь.
ООО «Л1 Строительная Компания №1», ИНН: 7810269443