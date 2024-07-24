Клубный образ жизни. Где купить квартиру, чтобы всё было рядом

Приобрести квартиру в новом доме рядом с метро — не такая уж простая задача для петербуржцев: свободных пятен для застройки в городе почти нет. Но если внимательно присмотреться, все-таки можно найти варианты. Например, ЖК «Байрон» в 20 минутах от «Проспекта Просвещения». Покупателям здесь предлагают кухню в подарок, скидки на нижние этажи и другие привлекательные условия.



ЖК «Байрон» — завершающий акцент в застройке «английского» квартала от Компании Л1 в Выборгском районе. Начало проекту положил «Лондон Парк», позднее архитектурный ансамбль гармонично дополнили «Шекспир», «Поэт» и «Байрон». Все перечисленные комплексы сданы и заселены, продолжается обустройство общей территории. Это оптимальное решение для тех, кто не хочет ждать годами появления детских садов, школ и поликлиник, а намерен пользоваться всем этим сейчас — как и другой городской инфраструктурой.



«Байрон» состоит из четырех корпусов: малоэтажных до 5 этажей и высотных — от 22 до 25 этажей. Дома комфорт-класса отличает широкий выбор квартир: есть и студии (в продаже остались лоты от 29,3 кв. м), и одно-, двух- и трехкомнатные. А об эксклюзивных лотах мы расскажем чуть позднее. Жилье предлагается как с предчистовой отделкой, так и с полной. Доступных вариантов в продаже хватает, несмотря на то, что дома сданы.



Среди покупателей квартир в комплексе — инвесторы и те, кто ищет жилье для себя. Чем тех и других привлекает ЖК «Байрон»? Рассказываем.



Не нужно ждать переезда



Разрешение на ввод в эксплуатацию получено в начале 2024 года. Это значит, что ключи покупатели получат сразу — и можно приступать к ремонту. А тем, кто выбирает квартиру с чистовой отделкой, и вовсе останется лишь приобрести мебель.



Функциональные планировки



Квартиры в комплексе отличает компактность и рациональность планировочных решений. При этом есть и нестандартные варианты для ценителей: например, в малоэтажных секциях остались последние студии и однокомнатные с панорамным остеклением. В высотных корпусах можно приобрести квартиры с террасами (площадь — от 36,7 кв.м).



Удобные общие пространства



На первом этаже — обязательные в наши дни колясочные, на подземном уровне — паркинг.

