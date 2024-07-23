Хотите как в Москве? Смольный оцифрует фасады, чтобы автоматизировать согласование вывесок

Фото: Александр Коряков/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В Петербурге с 2025 года могут ввести уведомительный порядок согласования вывесок, которого бизнес добивался последние несколько лет. Чиновники обещают, что упрощение процедуры не приведет к ослаблению контроля и стилистическому диссонансу. Правда, создание 3D-моделей фасадов и интеграция информационных систем займут еще несколько лет. Бизнес готов ждать, пока чиновники расчистят авгиевы конюшни данных, но просит продлить мораторий на демонтаж негабарита.



Власти Петербурга подготовили проект постановления, который изменит порядок согласования вывесок. Об этом 23 июля рассказала Елена Кириченко, начальник управления городской среды комитета по градостроительству и архитектуре (КГА), в ходе заседания рабочей группы штаба по улучшению условий ведения бизнеса.



По ее словам, для получения разрешения заявителю достаточно будет отправить уведомление на портал «Госуслуг». Там же будет размещена схема фасада и определены места размещения с габаритами по крайним точкам. «Достаточно выбрать место и подать информацию, которую [предприниматель] планирует разместить на вывеске», — отметила она. Сейчас проект постановления проходит согласования органов власти. Вступление в силу запланировано на январь 2025 года, отметила Елена Кириченко. Также со следующего года КГА начнет вносить в систему данные об уже выданных разрешениях.



Чем недоволен бизнес

Сейчас информационные конструкции на фасадах зданий требуют согласования. Для его получения бизнес подает заявление с проектом вывески в комитет по печати, а тот согласовывает его с КГИОП, если здание находится в его ведении, или с КГА — во всех остальных случаях. Процедура не самая быстрая и не самая простая. «Отказов сейчас меньше 50%», — рассказал зампред комитета по печати Ярослав Иванов, но точную долю не назвал. Причины в несоответствии эстетическим регламентам и законодательству о сохранении культурного наследия. При этом возможности ускорения процедуры согласования чиновники не видят — комитеты и так работают на пределе возможностей.



Бизнес жалуется на непрозрачность процедуры согласования. «В законе написано, что вывеска не должна искажать облик объекта. Но что искажает облик, а что нет — определяет КГИОП», — рассказал «Фонтанке» совладелец сети «Реалъ» Александр Мышинский, один из магазинов которой находится на Большой Конюшенной. Ранее предприниматель также рассказывал, что ему не удалось согласовать зеленый или серый цвет шрифта вывески, поскольку они не являлись фирменными цветами логотипа. «Нам часто запрещают любой цвет, кроме белого, даже если стенка белая», — говорил он.



Несмотря на то, что городские власти объясняют причины отказа, подавать заявки приходится иногда по три раза — именно это затягивает срок согласования, отметил в ходе заседания рабочей группы Максим Жуков, основатель ресторанной группы ReCa и председатель комитета общественного питания субъектов МСП Санкт-Петербургского отделения «Деловой России». Он также рассказал, что получил предложение сделать одинаковым количество русских и английских слов на вывеске, несмотря на то, что она является зарегистрированным товарным знаком.



«Причина отказов в том, что нет системы шаблонов, которые задают рамку», — резюмировал глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик.

Бизнес еще три года назад заговорил о необходимости ввести уведомительный порядок по примеру Москвы. Столичные предприниматели имеют возможность подать заявку на вывеску через онлайн-платформу, на которой для каждого здания определены границы полей, в которых разрешается размещение информационных конструкций и перечислены требования к ним.

Будет, но не сразу



В процессе обсуждения выяснилось несколько нюансов. Во-первых, под уведомительный порядок попадут только те вывески, которые находятся в ведении КГА. Конструкции на исторических зданиях, которые требуют одобрения КГИОПа, продолжат согласовываться через подачу заявки в комитет по печати, пояснила Елена Кириченко, отвечая на вопрос предпринимателей. «В КГИОП сложная процедура: надо сверить с паспортом охраны объекта культурного наследия и с законом о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия — это не автоматизировать», — добавил Ярослав Иванов.



Во-вторых, сразу уведомительный порядок не заработает. В Петербурге более 100 тысяч зданий, и, с точки зрения городских властей, каждый фасад уникален. Отрисовка всех фасадов с допустимыми вариантами размещения вывески займет «какое-то количество лет», оценила Елена Кириченко. Также это потребует интеграции различных систем, в которых хранятся данные и информация.



«Говорят, цифровизация наступает на пятки. Но получается, что база есть, а интегрировать не можем», — удивилась депутат Законодательного собрания Ирина Иванова.

Данные, которые есть в базе сейчас, — это просто сканы выданных разрешений, разъяснила представитель КГА. Тогда как вскоре будет создаваться трехмерная модель фасадов. Их будут загружать по мере поступления заявок от бизнеса. Причем границы вывески будет определять сам арендатор помещения, желающий разместить такую конструкцию. Если следующий заявитель захочет изменить размер в пределах допустимой нормы, он сможет уточнить поле.

По мнению Максима Жукова, предприниматель сразу должен видеть в системе максимально допустимые габариты вывески, иначе уведомительный порядок работать не будет. «Бизнес согласен потерпеть: лучше дольше, но идеальный результат, чем полумеры», — отметил он. Депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов поддержал предпринимателей. Он напомнил, что идея с виртуальной моделью фасада звучала еще полтора года назад. «Почему опять через проектировщиков и сложную кухню?» — спросил он.



Представители бизнеса предложили взять оцифровку фасадов на себя и сделать по 100 моделей в месяц, правда не трехмерных, а двухмерных, как в Москве. Но в КГА считают оптимальной именно трехмерную модель, которую потом можно использовать не только для согласования вывесок. Только данные все равно нужно оцифровывать, а системы интегрировать. «Эти авгиевы конюшни все равно нужно разгрести. Почему не сейчас?» — отметил Кирилл Соловейчик.

И снова мораторий

Сейчас на петербургских фасадах продолжают находиться вывески, которые не соответствуют эстетическим регламентам: согласовать их невозможно, но их не убирают, поскольку действует мораторий на демонтаж. Его ввели в качестве ковидной меры поддержки бизнеса, а затем продлили до конца 2024 года.



Член правления Ассоциации малых предприятий наружной рекламы Роман Шайхайдаров призвал чиновников продлить мораторий на 2025 год, раз новый уведомительный порядок в полную силу, очевидно, не заработает. «Бизнес будет получать отказы и штрафы и не будет иметь четких правил игры по согласованию вывески», — отметил он.



«Вы говорите: «Давайте облегчим работу КГА, чтобы не вызвать вал вывесок, которые будут пролонгировать, отложим на год и справимся с текущим потоком», — перефразировал Кирилл Соловейчик.



В КГА и комитете по печати сообщили, что принципиально не возражают против продления моратория, но считают, что это ставит в неравные условия тех, кто получает разрешения и меняет вывеску по новым правилам, с «теми, кто получил разрешение семь лет назад и почивает на лаврах». Цель — не бесконечно продлевать мораторий, а создать люфт, для безболезненной замены, напомнил Ярослав Иванов. Кирилл Соловейчик предложил еще раз обсудить мораторий и в случае положительного решения прописать, что пролонгация проводится в последний раз.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

