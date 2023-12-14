Вывескам продлили мораторий. Конструкциям с истекшим разрешением позволили висеть до конца 2024 года

Правительство Петербурга продлило мораторий на демонтаж вывесок с истекшим разрешением. Соответствующие изменения внесены в правила благоустройства, следует из постановления, которое 12 декабря подписал губернатор Александр Беглов.



В прежней редакции срок моратория истекал 31 декабря 2023 года, сейчас он продлен до 31 декабря 2024 года.