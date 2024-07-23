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    Байден скоро выступит с речью о выходе из президентской гонки

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    Президент США Джо Байден намерен выступить с обращением в среду, 24 июля, в котором расскажет о решении выйти из гонки за пост президента страны. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на информированный источник.

    Источник издания уточнил, что речь будет посвящена планам работы Байдена на оставшуюся часть его нынешнего срока.

    Вскоре президент США Джо Байден подтвердил, что выступит с речью.

    «Завтра вечером в 20:00 [04:00 по Москве] по восточному времени я обращусь к нации из Овального кабинета о том, что ждет нас впереди и как я завершу работу ради американского народа», — сказал Байден в эфире телеканала (цитата по Washington Post).

    Джо Байден 21 июля объявил, что выходит из предвыборной гонки на пост президента США, но исполнит свои обязанности до конца срока. Он также поддержал кандидатуру нынешнего вице-президента страны Камалы Харрис на президентских выборах.

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