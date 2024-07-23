Судиться в России станет заметно дороже: Госдума приняла закон об увеличении судебных пошлин в 5–50 раз

Государственная дума России во вторник, 23 июля, приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, увеличивающий издержки судопроизводства. Закон поддержали 313 депутатов, против проголосовали 92 парламентария.

Существенно возрастут пошлины для дел, рассматриваемых Верховным судом России, судами общей юрисдикции, мировыми судьями и арбитражными судами. По гражданским и административным делам минимальный размер пошлин увеличится в 10 раз, с 400 до 4 тысяч рублей, а максимальный (сейчас это 60 000 рублей при сумме иска свыше 1 миллиона рублей) вырастет в 15 раз — до 900 тысяч рублей.



По арбитражным спорам минимальный размер пошлины увеличится в 5 раз — с 2 000 до 10 000 рублей (при сумме иска до 100 000 рублей), а максимальный — в 50 раз (с нынешних 200 000 рублей до 10 миллионов рублей).



По отдельным видам судебных процедур размер госпошлин для физлиц и бизнеса увеличится от 5 до 50 раз, самый значительный рост будет у исков, связанных с дорогой собственностью.

За сделки с недвижимостью с кадастровой стоимостью свыше 22 миллионов рублей организации будут платить пошлину в 0,2% кадастровой стоимости, но не менее 0,2% от цены сделки и не более 1 миллиона рублей (сейчас размер пошлины фиксированный и составляет 22 000 рублей).



Физические лица по сделкам с недвижимостью с кадастровой стоимостью свыше 20 миллионов рублей будут платить пошлину в размере 0,02% кадастровой стоимости, но не менее 0,02% от суммы сделки и не более 500 000 рублей. В настоящее время они платят 2 000 рублей.

Регистрация изменений в договоре аренды обойдется юридическим лицам в 2 000 рублей (вместо нынешней 1 000), а физлицам — в 700 рублей (вместо 350).

Регистрация договора долевого участия юрлицам будет стоить 12 000 рублей (сейчас — 6 000), физлицам — 700 рублей (сейчас — 350).



Значительно увеличатся госпошлины для физлиц: расторжение брака — 5 000 рублей (вместо 650), пошлина за смену ФИО поднимется с 650 рублей до 5 000 рублей. Существенно вырастут пошлины для юрлиц, а компании будут вынуждены платить вдвое больше везде: апелляция — 30 000, кассация — 50 000, Верховный суд РФ — 80 000 рублей. Минимальная пошлина за рассмотрение экономического спора вырастет в 5 раз — до 10 000 рублей, максимальная — в 50 раз, до 10 миллионов рублей. А для исков в арбитражные суды без материальных требований пошлина увеличится более чем в 8 раз — до 50 000 рублей.



За кассационную или надзорную жалобу в Верховный суд россиянам придется заплатить 7 000 рублей, а компаниям — 25 000 рублей.

Льготы по уплате пошлин сохраняются. На уменьшение размера госпошлины, отсрочку, рассрочку либо освобождение от уплаты смогут рассчитывать работники при защите их трудовых прав, инвалиды I или II группы, дети-инвалиды, инвалиды с детства, ветераны боевых действий, ветераны военной службы, истцы по вопросам нарушения прав потребителей, в определенных случаях— пенсионеры.



Освобождаются от уплаты пошлин дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, граждане-банкроты. Есть новая льгота в виде освобождения от 70% пошлин по искам, связанным с защитой прав на единственное жилье.

