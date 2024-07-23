Одному из первых осужденных за фейки об армии отменили приговор

Мосгорсуд отменил семилетний приговор экс-полицейскому Сергею Клокову, который работал техником запасного пункта управления ГУ МВД по Москве. Мужчина стал одним из первых, кого обвинили в распространении фейков об армии России. Об этом во вторник, 23 июля , сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Клокова Даниила Бермана.



Уголовное дело вернули прокурору. Клоков все еще остается под стражей.