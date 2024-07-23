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    Одному из первых осужденных за фейки об армии отменили приговор

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    Мосгорсуд отменил семилетний приговор экс-полицейскому Сергею Клокову, который работал техником запасного пункта управления ГУ МВД по Москве. Мужчина стал одним из первых, кого обвинили в распространении фейков об армии России. Об этом во вторник, 23 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Клокова Даниила Бермана.

    Уголовное дело вернули прокурору. Клоков все еще остается под стражей.

    Уголовное дело в отношении Клокова возбудили в 2022 году по тогда еще новой статье о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ). В 2023 году мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. Помимо этого, Клокова лишили звания капитана полиции, а также запретили четыре года занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах.

    Причиной возбуждения дела стало то, что экс-техник МВД негативно высказывался о спецоперации по телефону, который прослушивали коллеги. Предполагается, что на прослушку устройство Сергея поставили либо из-за интереса к его начальнику, либо из-за того, что водитель, работающий в главке, родился на Украине, а его детство прошло в Буче. Как пишет ТАСС, Берман полагает, что прокуратура в ходе заседания представляла частные разговоры его подзащитного о военной операции на Украине как публичное выступление.

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