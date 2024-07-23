Одному из первых осужденных за фейки об армии отменили приговор

Мосгорсуд отменил семилетний приговор экс-полицейскому Сергею Клокову, который работал техником запасного пункта управления ГУ МВД по Москве. Мужчина стал одним из первых, кого обвинили в распространении фейков об армии России. Об этом во вторник,
Уголовное дело вернули прокурору. Клоков все еще остается под стражей.
Уголовное дело в отношении Клокова возбудили в
Причиной возбуждения дела стало то, что экс-техник МВД негативно высказывался о спецоперации по телефону, который прослушивали коллеги. Предполагается, что на прослушку устройство Сергея поставили либо из-за интереса к его начальнику, либо из-за того, что водитель, работающий в главке, родился на Украине, а его детство прошло в Буче. Как пишет ТАСС, Берман полагает, что прокуратура в ходе заседания представляла частные разговоры его подзащитного о военной операции на Украине как публичное выступление.