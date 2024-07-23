Песков: Творчество SHAMAN «попало в яблочко»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал присвоение Ярославу Дронову, он же певец SHAMAN, звания заслуженного артиста России. По его словам, песни Дронова попали в общественное настроение.
Песков отметил, что Владимир Путин вряд ли совсем глубоко знаком с творчеством SHAMAN, но целый ряд его песен «попали в яблочко с точки зрения настроя наших людей», передает 23 июля ТАСС. По его словам, творчество Дронова «очень важно» и любимо многими в России.
«Это стало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество», — заявил Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).
Накануне на официальном портале правовой информации был опубликован указ о присвоении SHAMAN звания заслуженного артиста России за подписью Владимира Путина. В документе Дронов назван артистом-вокалистом и членом Международного союза деятелей эстрадного искусства. А звание, согласно указу, он получил за большой вклад в развитие культуры и искусства РФ.
Несколькими днями ранее Дронов провел концерт возле посольства США в Москве. По его словам, это был ответ на блокировку его канала в YouTube.