    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, вос

    763мм

    62%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.78eur95.76

    В Мариуполе задержали мужчин, готовивших теракт в мечети в Белгороде

    647
    3 комментария

    В Мариуполе задержали двух местных жителей, которые по заданию украинских спецслужб планировали теракт в Белгороде. Их остановили сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, передает ТАСС 23 июля.

    Силовики задержали 31-летнего и 38-летнего россиян, завербованных через мессенджер украинскими спецслужбами. За выполненное задание им обещали денежное вознаграждение.

    Мужчины признались в задуманном, они арестованы. Уголовное дело возбудили по статье «Организация совершения теракта».

    Накануне в ФСБ сообщили о перекрытии канала поставки взрывчатки для терактов. Взрывчатку переправляли в нескольких посылках поэтапно из Италии и Германии, остановить опасный груз удалось в Петербурге. Организаторов и пособников готовящихся диверсионно-террористических актов устанавливают.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close