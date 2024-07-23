В Мариуполе задержали мужчин, готовивших теракт в мечети в Белгороде

В Мариуполе задержали двух местных жителей, которые по заданию украинских спецслужб планировали теракт в Белгороде. Их остановили сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, передает ТАСС 23 июля.
Силовики задержали 31-летнего и 38-летнего россиян, завербованных через мессенджер украинскими спецслужбами. За выполненное задание им обещали денежное вознаграждение.
Мужчины признались в задуманном, они арестованы. Уголовное дело возбудили по статье «Организация совершения теракта».
Накануне в ФСБ сообщили о перекрытии канала поставки взрывчатки для терактов. Взрывчатку переправляли в нескольких посылках поэтапно из Италии и Германии, остановить опасный груз удалось в Петербурге. Организаторов и пособников готовящихся диверсионно-террористических актов устанавливают.