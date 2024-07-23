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    Беспилотник атаковал автомобиль с людьми в Белгородском районе. Ранены трое

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    Украинский беспилотник атаковал ехавший по дороге автомобиль в селе Щетиновка Белгородского района. Об этом 23 июля сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Ранения — баротравмы и осколочные — получили трое мужчин. В больницу Белгорода они прибыли самостоятельно. От госпитализации все трое отказались, им оказали медицинскую помощь, долечиваться они будут амбулаторно.

    Ранее сообщалось, что житель Белгородской области, получивший ранения в результате атаки дрона на легковой автомобиль в районе села Маломихайловка на участке автодороги Шебекино — Волоконовка, скончался в реанимации.

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