Беспилотник атаковал автомобиль с людьми в Белгородском районе. Ранены трое

Украинский беспилотник атаковал ехавший по дороге автомобиль в селе Щетиновка Белгородского района. Об этом 23 июля сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.



Ранения — баротравмы и осколочные — получили трое мужчин. В больницу Белгорода они прибыли самостоятельно. От госпитализации все трое отказались, им оказали медицинскую помощь, долечиваться они будут амбулаторно.



Ранее сообщалось, что житель Белгородской области, получивший ранения в результате атаки дрона на легковой автомобиль в районе села Маломихайловка на участке автодороги Шебекино — Волоконовка, скончался в реанимации.

