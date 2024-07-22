Пьяный охранник спорткомплекса в Петербурге решил искупаться в бассейне и утонул

В бассейне спортивно-оздоровительного комплекса на Хрустальной улице в Петербурге утонул охранник. К плаванью его подтолкнул алкоголь.



Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, охранник вместе с коллегой 22 июля выпивали на рабочем месте. Вскоре один из них не выдержал веселья и заснул. Его коллега, напротив, решил взбодриться и залез в бассейн. Сотрудник комплекса нашел его на дне бассейна. Погибшему было 65 лет.

Судя по открытым данным, в летние месяцы комплекс работает с 16.00.