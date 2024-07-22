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    Новая стратегия противодействия экстремизму предполагает создание базы данных уехавших россиян

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    В проекте стратегии о противодействии экстремизму прописана необходимость создания банка данных на россиян, которые уехали учиться в недружественные страны. На это СМИ обратили внимание 22 июня.

    Пункт указан в статье 35, в которой прописаны основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму. По мнению авторов, а разрабатыло проект МВД, среди прочего необхолимо создать банк данных на уехавших из страны. Попадать в него должны те, кто уезжал чтобы принять участие в экстремистских организациях, и те, кто учится «в иностранных центрах недружественных государств». Из текста не ясно, попадают ли вузы под такое описание. Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что подобная база уже существует.

    Также предлагается вести перечень лиц и организаций, «в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму». На сегодняшний день подобный перечень уже существует, но пополняет его Росфинмониторинг. В него попадают те, в отношении кого по уголовным делам принято решение о блокировке счетов.

    В стратегиии также закреплено понятие «русофобия». Она была написана по указу президента. Сейчас проект на стадии публичного обсуждения.

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