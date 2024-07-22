Новая стратегия противодействия экстремизму предполагает создание базы данных уехавших россиян

В проекте стратегии о противодействии экстремизму прописана необходимость создания банка данных на россиян, которые уехали учиться в недружественные страны. На это СМИ обратили внимание 22 июня.

Пункт указан в статье 35, в которой прописаны основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму. По мнению авторов, а разрабатыло проект МВД, среди прочего необхолимо создать банк данных на уехавших из страны. Попадать в него должны те, кто уезжал чтобы принять участие в экстремистских организациях, и те, кто учится «в иностранных центрах недружественных государств». Из текста не ясно, попадают ли вузы под такое описание. Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что подобная база уже существует.