Бастрыкин узнал, почему покушение на участника СВО не дошло до суда. У него вопросы к прокурору Петербурга

Как сказано в сообщении СК 22 июля, прокурор Василеостровского района вернул дело, потому что счел неверной квалификацию — якобы потерпевший сам спровоцировал конфликт, отсутствие руки нельзя назвать беспомощным состоянием, а то, что супруга участника СВО «отчетливо слышала высказывания экстремистского характера», не подтверждается другими показаниями.

СК настаивает на том, что дело должно быть квалифицировано как покушение на убийство и возбуждение ненависти.

Инвалид и двое мужчин вступили в перепалку из-за замечания со стороны потерпевшего о парковке. Как писала «Фонтанка», в драку первым вроде как вступил именно потерпевший, а двое его оппонентов остановились, как только поняли, что у мужчины нет части руки. Инвалидность он получил давно и уже с ней больше 20 лет назад был фигурантом дела о причинении тяжкого вреда здоровью.