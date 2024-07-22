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    В горах Северной Осетии заблудились 12 туристов. 10 из них — дети

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    В горах Северной Осетии спасатели разыскивают заблудившуюся туристическую группу из 12 человек. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

    Туристы потерялись в Алагирском районе; среди них — 10 детей в возрасте от 14 до 17 лет. Группа была зарегистрирована в министерстве чрезвычайных ситуаций и вышла на маршрут 20 июля.

    К ней на помощь выдвинулись две группы спасателей: всего 8 специалистов и 2 единицы техники.

    Ранее двух человек и машину вызволили из беды сотрудники Аварийно-спасательной службы Ленобласти в Приозерском районе. Каршеринг застрял в канаве, и люди отправились за помощью пешком.

    Обновление

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    В 20:19 МЧС сообщило, что, по предварительной информации, тургруппа находится в районе перевала Ход, а ее участники «чувствуют себя хорошо».

    Группа спасателей продолжает двигаться им на помощь.

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