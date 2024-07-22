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    В Нальчике оштрафовали родителей, которые не встали в школе во время исполнения Гимна России

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    Восьмерых жителей Нальчика, столицы Кабардино-Балкарской Республики, оштрафовали на три тысячи рублей за «нарушение порядка официального использования Государственного гимна РФ». Об этом 22 июля сообщает пресс-служба судебной системы КБР.

    Инцидент произошел в городской школе № 33, в которой собрались на выпускной родители учеников. Некоторые из взрослых во время исполнения Гимна РФ не встали, а остались сидеть на своих местах в актовом зале, несколько человек не отрывались от своих телефонов. Видео с мероприятия распространилось в социальных сетях, и на него обратил внимание глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он, в свою очередь, призвал «соответствующие органы» рассмотреть данный факт с целью оценки действий родителей и принять процессуальное решение.

    Личности родителей были установлены, и Минпросвещения региона сообщило, что «к ним будут применены меры в рамках закона».

    Мировым судьям КБР поступило 9 материалов по статье 17.10 КоАП РФ (нарушение порядка официального использования Государственного гимна РФ), и мировой судья судебного участка № 1 привлек к административной ответственности 8 человек, назначив наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей.

    Еще одно дело будет рассмотрено в ближайшее время.

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    НальчикКБРРодителиГимнВыпускнойШтрафАндрей Картаполов
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