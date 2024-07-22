Будапешт считает враждебным решение Киева об остановке транзита нефти из России при том, что Украина импортирует электроэнергию из Венгрии. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Глава МИД Венгрии раскритиковал власти Киева из-за их решения перекрыть транзит нефти из РФ. Он называет этот шаг враждебным, учитывая то, что Украина получает электроэнергию из Венгрии.
«Этот шаг Украины нарушает пункт соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации, где речь идёт о том, что Украина не может нарушать поставки энергоносителей в страны ЕС через её территорию», - объяснил Сийярто.
Как отмечает политик, если Киев не возобновит транзит нефти, то у Европы будет право не выполнять пункты соглашения об ассоциации с ЕС.
«Я говорил с министром иностранных дел Украины. По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда. У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», - говорит глава МИД Венгрии.
Так, Венгрия и Словакия уже запустили консультации с Еврокомиссией, предваряющие разбирательство против Украины из-за перекрытия поставок нефти.
Будапешт раскритиковал решение Киева перекрыть транзит нефти из России
Будапешт считает враждебным решение Киева об остановке транзита нефти из России при том, что Украина импортирует электроэнергию из Венгрии. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
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