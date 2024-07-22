Будапешт раскритиковал решение Киева перекрыть транзит нефти из России

Будапешт считает враждебным решение Киева об остановке транзита нефти из России при том, что Украина импортирует электроэнергию из Венгрии. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.



Глава МИД Венгрии раскритиковал власти Киева из-за их решения перекрыть транзит нефти из РФ. Он называет этот шаг враждебным, учитывая то, что Украина получает электроэнергию из Венгрии.



«Этот шаг Украины нарушает пункт соглашения между Украиной и ЕС об ассоциации, где речь идёт о том, что Украина не может нарушать поставки энергоносителей в страны ЕС через её территорию», - объяснил Сийярто.



Как отмечает политик, если Киев не возобновит транзит нефти, то у Европы будет право не выполнять пункты соглашения об ассоциации с ЕС.



«Я говорил с министром иностранных дел Украины. По его словам, они не запрещали транзит нефти, но это неправда. У ЕК есть три дня на то, чтобы выполнить наш запрос, после чего мы передадим это дело в суд», - говорит глава МИД Венгрии.



Так, Венгрия и Словакия уже запустили консультации с Еврокомиссией, предваряющие разбирательство против Украины из-за перекрытия поставок нефти.

