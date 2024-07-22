Квартиры на вторичном рынке Петербурга перестали дорожать с апреля — виновато снижение спроса

Спрос на квартиры на вторичном рынке в Петербурге и Ленобласти упал по сравнению с первым полугодием 2023 года на 14% — всего в Росреестре зафиксировали 59,3 тыс. сделок. Как сообщают в Консалтинговом центре «Петербургская недвижимость», это привело к фиксации средней цены на вторичном рынке — с апреля 2024 года она практически не росла.

На конец I полугодия 2024 года средняя цена, по которой продавались квартиры на вторичном рынке, в Петербурге составила 210,9 тыс. рублей за м2, а в Ленобласти — 133,8 тыс. рублей за м2. По сравнению с первым полугодием 2023 года метр подорожал на 20,5 тыс. рублей (11%) и 4,1 тыс. рублей (3%) соответственно. При этом средняя цена квадратного метра в сделке, по данным «Петербургской Недвижимости», в Петербурге сохранилась на уровне июля 2023 года и составила 185,3 тыс. рублей, а в Ленобласти снизилась на 4% — до 137,6 тыс. рублей. Это связано с тем, что снижение покупательской активности побудило продавцов вторичного жилья действовать более сдержанно и лишь слегка корректировать свои цены.