Эксперты не ожидают снижения ипотечных ставок до 10–12% раньше 2025 года

Снижение ставок по ипотеке до 10–12%, приемлемых для большего числа потенциальных покупателей жилья, можно ожидать не раньше середины—конца 2025 года, прогнозирует коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова. По ее словам, в 2024 году они не опустятся ниже 15%.

Сейчас, по ее словам, банки и девелоперы разрабатывают и выводят на рынок ипотечные программы с низкими ставками на период строительства (год или два) — они могут составлять от 0,11% до 3% годовых. Есть и программы со ставкой 3,5% на весь срок, но чаще всего ставки затем поднимаются до действующих на момент заключения договора, т.е. до 19–21%. «По прогнозам ЦБ, ключевая ставка к тому моменту снизится и ипотеку можно будет рефинансировать», — пояснила Мария Орлова.