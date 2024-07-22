Эксперты не ожидают снижения ипотечных ставок до 10–12% раньше 2025 года

Снижение ставок по ипотеке до 10–12%, приемлемых для большего числа потенциальных покупателей жилья, можно ожидать не раньше середины—конца 2025 года, прогнозирует коммерческий директор ГК «А101» в Санкт-Петербурге Мария Орлова. По ее словам, в 2024 году они не опустятся ниже 15%.
Сейчас, по ее словам, банки и девелоперы разрабатывают и выводят на рынок ипотечные программы с низкими ставками на период строительства (год или два) — они могут составлять от 0,11% до 3% годовых. Есть и программы со ставкой 3,5% на весь срок, но чаще всего ставки затем поднимаются до действующих на момент заключения договора, т.е. до 19–21%. «По прогнозам ЦБ, ключевая ставка к тому моменту снизится и ипотеку можно будет рефинансировать», — пояснила Мария Орлова.
Также рынок ожидает в ближайшее время выхода новых адресных программ государственной поддержки — для врачей, учителей или молодых специалистов,
Тем временем, цены на недвижимость продолжают расти, и ожидать, что снижение спроса после окончания льготной ипотеки их уменьшит, не приходится, считает эксперт. В первую очередь это связано с ростом себестоимости строительства и необходимостью согласовывать финансовую модель с банками.
«С января 2024 года стоимость стройматериалов увеличилась в среднем на 25%. Кроме того, услуги строительных бригад подорожали год к году на 10–25%. Во втором полугодии ожидается рост цен на 20–40% металлической арматуры, цемента, стекла, гипсокартона и керамической плитки. В таких условиях ни один банк не согласует снижение стоимости квадратного метра», — посетовала Мария Орлова.
По ее словам, с начала 2024 года в Ленобласти стоимость метра выросла на 4,6%, до 155 тысяч рублей, а средняя стоимость квартир — на 3,1%, до 7,2 млн рублей. При этом средняя стоимость «квадрата» в Петербурге превысила 248 тыс. рублей, а средняя стоимость квартиры — 12,9 млн. Это приводит к перетоку спроса в Ленобласть, отметила она.