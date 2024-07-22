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    В Хорватии полицейский в отставке устроил стрельбу в доме престарелых. Пятеро убиты, семеро ранены

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    Отставной сотрудник полиции устроил стрельбу в доме престарелых и инвалидов, расположенном в городе Дарувар на северо-востоке Хорватии. Об этом 22 июля сообщает «Интерфакс».

    По предварительной информации, не менее пяти человек погибли, еще семеро получили ранения — четверо из них находятся в критическом состоянии.

    Известно, что мать 51-летнего стрелка также находилась в числе пациентов этого учреждения (она тоже была убита), но мотивы поступка все еще остаются неизвестными, хотя сообщается о том, что у него были проблемы с алкоголем. Всего в учреждении жили 20 человек, бо́льшая часть из которых не могли даже перемещаться самостоятельно.

    В настоящий момент стрелявший задержан: после убийства он отправился в близлежащее кафе «Дарувар» и остался там дожидаться полицию. На месте работают оперативные службы.

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