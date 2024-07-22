Молодая петербурженка упала с самоката, отметив день рождения. Она в реанимации

День рождения закончился в больнице для жительницы Парголово. Катаясь на самокате в Приморском районе Петербурга, она разбила голову.



Пациентка, которой едва исполнился 21 год, поступила к медикам в тяжёлом состоянии минувшей ночью, стало известно «Фонтанке» 22 июля. Врачи диагностировали перелом лобной кости, кровоизлияние и ушиб мозга.



По предварительным данным, девушка получила травмы, упав с самоката на Туристской улице неподалёку от станции метро «Беговая» во втором часу ночи. Её поместили в реанимацию.



Ранее стало известно, что в России с начала 2024 года зафиксировали почти 56,3 тысячи ДТП, в которых погибли 5,9 тысячи человек и были ранены около 70 тысяч. Причиной ряда происшествий стали электросамокаты.