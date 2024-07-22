Период выплаты накопительной пенсии в 2025 году продлят до 22,5 лет

Комиссия по законопроектной деятельности правительства России одобрила предложение Министерства труда РФ увеличить ожидаемый период выплаты накопительной пенсии до 22,5 лет в 2025 году. Об этом в понедельник, 22 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к комиссии.



Как отмечают в ТАСС, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий проект закона.



Исходя из данных Росстата о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет, ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2025 год сделали равным 270 месяцам, то есть 22,5 годам. При этом такой показатель используется только при расчете накопительной пенсии, которая назначается мужчинам с 60 лет, а женщинам – с 55 лет.



Напомним, в период с 2021 по 2024 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составлял 264 месяца, то есть 22 года.

