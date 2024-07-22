«Ахиллесова пята закона»: блогеров заставят получать лицензию для продажи курсов и тренингов

Рабочая группа депутатов Государственной дума во главе с вице-спикером Петром Толстым и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой подготовила пакет законопроектов с поправками в закон «Об образовании», обязывающий блогеров получать лицензию для продаж курсов и тренингов. Об этом 22 июня пишут «Известия», в чьем распоряжении оказался текст документа.
Основной проблемой регулирования информационно-консультационных и образовательных услуг авторы инициативы видят их пребывание в едином правовом и коммерческом поле. Этот рынок является одним из наиболее перспективных: для сравнения в 2022 году общий доход онлайн-школ достиг 95 миллиардов рублей, а в первом квартале 2023 года выручка в сегменте составила 46,7 миллиардов рублей.
В то же время «возникает ситуация предоставления некачественных образовательных услуг, что может принести вред потребителям»,— утверждается в пояснительной записке.
По словам парламентариев, причастных к созданию законопроекта, индивидуальным предпринимателям не требуется лицензия на образовательную деятельность, что стимулирует блогеров уклоняться от налогов и лицензий посредством дробления бизнеса.
Яна Лантратова назвала такой порядок «ахиллесовой пятой закона». Самыми популярными направлениями на рынке образовательных услуг стали: обучение новым профессиям (7,8 миллиарда), оздоровительные курсы (4,1 миллиарда), предпринимательство (4,6 миллиарда), психология (3,7 миллиарда), эзотерика (3,4 миллиарда), финансовая грамотность (1,9 миллиарда), спорт и фитнес (1,4 миллиарда) и взаимоотношения (896 миллионов рублей).
Ранее стало известно, что Роскомнадзор хочет знать данные всех, кто ведет публичные каналы с аудиторией больше тысячи человек.