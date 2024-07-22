«Ахиллесова пята закона»: блогеров заставят получать лицензию для продажи курсов и тренингов

Рабочая группа депутатов Государственной дума во главе с вице-спикером Петром Толстым и первым зампредом комитета по просвещению Яной Лантратовой подготовила пакет законопроектов с поправками в закон «Об образовании», обязывающий блогеров получать лицензию для продаж курсов и тренингов. Об этом 22 июня пишут «Известия», в чьем распоряжении оказался текст документа.



Основной проблемой регулирования информационно-консультационных и образовательных услуг авторы инициативы видят их пребывание в едином правовом и коммерческом поле. Этот рынок является одним из наиболее перспективных: для сравнения в 2022 году общий доход онлайн-школ достиг 95 миллиардов рублей, а в первом квартале 2023 года выручка в сегменте составила 46,7 миллиардов рублей.

